El sorteo de la Lotería de Navidad tiene miles, millones de seguidores fieles cada año: personas que empiezan desde verano a hacerse con los números con los que luego probarán suerte antes de que termine el año, con la esperanza de llevarse un buen pellizquito de dinero para hacer eso que se repite una y otra vez cada año: 'tapar agujeros'. ¡Qué expresión tan de esta época la de 'tapar agujeros'! Todos esos fieles seguidores, así como muchos otros, saben exactamente cuándo tiene lugar el 'show' protagonizado por los niños y niñas de San Ildefonso, pero ¿y todos esos otros que están un poco perdidos?

Si no sabes cuándo tiene lugar este conocido sorteo, aquí te contamos todo lo que necesitas saber: aunque no desde el inicio, desde hace muchos años la Lotería de Navidad tiene lugar siempre el mismo día. El primer año que se celebró, aunque no se llamaba como ahora lo conocimos, tuvo lugar un 18 de diciembre, y en aquella ocasión el Gordo se fue para el número 03604, repartiendo 4.000 pesetas a los agraciados. En 1892 ya comenzó a llamarse sorteo de Navidad, y aquel año se celebró el día 23 de diciembre. Hasta la década de los noventa, la Lotería de Navidad siempre se había celebrado en 22 de diciembre, pero si el día 22 era un domingo, se adelantaba al sábado.

Desde 1991, el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional tiene lugar el 22 de diciembre, independientemente del día de la semana en el que caiga. El sorteo suele durar en torno a las cuatro horas, aunque depende de varios factores, entre ellos las interrupciones que haya a lo largo del sorteo, provocadas, por ejemplo, por caídas de bolas, errores a la hora de cantar un premio o el ya clásico nerviosismo de los niños y niñas de San Ildefonso. A las 8:30 de la mañana del día 22 se constituye la mesa que preside y autoriza el arranque del sorteo y a partir de ese momento es cuando se empieza a preparar todo, hasta que las bolas acaban en los bombos.

El sorteo tiene lugar el 22 de diciembre y arranca sobre las 9:00 de la mañana

Una vez que comienza, todo dependerá de la velocidad a la que se vayan extrayendo las bolas, cantando y colocando en sus alambres. En total, el sorteo consta de diez tablas, formadas a su vez por diez alambres: cada grupo de niños (cuatro, dos para extraer bolas y otros dos para cantar los números y premios) se encarga de una tabla. Las tablas contienen un total de 200 bolas de cada tipo (número y premio), un total de 400. Una vez que termina la décima tabla termina el sorteo. Eso sí, hay que tener en cuenta que la décima tabla es mucho más corta, porque sólo se rellena, y parcialmente, un alambre, con los siete últimos premios del sorteo.

Dónde ver la Lotería de Navidad en directo

Los habrá que sigan el sorteo por radio, o a través de las redes sociales, pero la Lotería de Navidad se retransmite también en televisión.