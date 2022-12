Había un tiempo en el que localizar un número de la Lotería de Navidad era una odisea. Pero llegó Internet y todo empezó a ser mucho más fácil: no hay nada más que teclear unos números, unas palabras, cualquier cosa en un motor de búsqueda como Google y los resultados irán apareciendo. Aunque lo cierto es que encontrar los puntos de venta de una combinación para el sorteo del día 22 de diciembre no es tan, tan sencillo. O sí, si utilizas el buscador de décimos de Lotería de Navidad de laSexta: no tienes más que introducir el número que estás buscando y se desplegará un listado con las administraciones en las que podrás encontrarlo, independientemente de donde se encuentren.

¿Te ha convencido la 'visión' de Luis, el Oráculo, y crees que el ganador será su número? Pues desde este buscador de décimos puedes ver dónde comprar el 20182 para la Lotería de Navidad. ¿Eres de los que cree que la irrupción de una guerra dentro del continente europeo puede ser una señal y que la fecha en la que Rusia invadió Ucrania puede ser tu salvación económica? En esta herramienta de laSexta también puedes localizar para comprar el 24222, aunque es un número de los más demandados este año y se está agotando rápidamente.

Si bien hay muchas combinaciones para elegir de cara al día 22 de diciembre —concretamente 100.000, el mismo número de bolas que entran en el bombo grande del sorteo—, muchos juegan cada año el mismo número. ¿Tiene esto sentido? Exactamente el mismo sentido que jugar cualquier otro: no olvides que por cada uno de los números tienes exactamente las mismas probabilidades de que te toque el Gordo. Da igual que el número que elijas sea con el que un vidente ha querido probar suerte o con la fecha de la guerra de Rusia y Ucrania, siempre tienes las mismas probabilidades. Y si eres de los que buscan fechas concretas del mismo año que le puedan dar suerte, aquí tienes algunas:

¿Y dónde comprar cada número?

Lo cierto es que si usas este buscador podrás averiguar todos y cada uno de los puntos de venta de cada combinación. Podrás ver que la mayor parte de combinaciones para el sorteo se venden en multitud de puntos de venta —es por eso que muchos premios están tan repartidos—, pero podrás ver también casos en los que sólo se venda en una única administración. Esto ocurre porque ese número en concreto ha sido asignado, probablemente a petición, a un sólo local. En este caso, puedes tratar de buscarlo por Internet pero, ojo, no todos los números se venden 'online'.

La mejor manera de comprar Lotería de Navidad por Internet es hacerlo sin intermediarios, a través de la web o la aplicación de Loterías y Apuestas del Estado: sólo tienes que buscar el número que quieres, elegir el sorteo —en este caso, el sorteo extraordinario de Navidad del 22 de diciembre— y probar suerte en el botón naranja de 'Jugar'. En el caso de que no se pueda comprar 'online' aparecerá el siguiente mensaje: "Lo sentimos. No existe disponibilidad de décimos según tu solicitud. Por favor, solicita otro número o deja más posiciones al azar". ¿Y si el número que quieres no se puede comprar 'online' y sólo se vende en una administración, en la otra punta del país? Podrás hablar directamente con el local y pedir (y pagar por ello) que te lo envíen a casa.