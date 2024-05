Aunque estemos atentos a lo que ocurre en la Lotería Nacional de las 13:00h, no nos olvidamos de los otros sorteos que se celebran hoy. Ya han comenzado a jugarse el Triplex y el Super Once a las 10:00h, tendrán su nuevo sorteo a las 12:00h y el tercero y último a las 21.15h. Esta noche también habrá sorteo del Sueldazo de la ONCE a las 21:25h, de la Bonoloto a las 21:30h y de La Primitiva a las 21:40h.