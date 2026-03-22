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Gordo de La Primitiva de hoy | Resultado del sorteo del domingo 22 de marzo de 2026
Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva del domingo 22 de marzo de 2026.
Para este domingo 22 de marzo de 2026, los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva:
- Combinación ganadora: pendiente de sorteo
- Número clave: pendiente de sorteo
También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto y el del Sueldazo de la ONCE del domingo.
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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).