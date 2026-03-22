Gordo de La Primitiva de hoy | Resultado del sorteo del domingo 22 de marzo de 2026

Números ganadores en el sorteo de hoy del Sueldazo del Fin de Semana (domingo)

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva del domingo 22 de marzo de 2026.

Para este domingo 22 de marzo de 2026, los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número clave: pendiente de sorteo

También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto y el del Sueldazo de la ONCE del domingo.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).