No ha habido aún suerte para nadie, pero el bote de Euromillones sigue subiendo. En el sorteo de Euromillones del martes, cuando se pusieron en juego 174 millones de euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría, por lo que el bote asciende para el siguiente sorteo, que tiene lugar el viernes 21 de junio. Los números ganadores del sorteo del martes son el 34, 11, 36, 33 y 04, con los números 01 y 12 de 'estrellas'. El eurobote no se ha repartido, aunque sí ha habido cinco acertantes de segunda categoría, que se reparten entre ellos algo más de 185.000 euros.

El bote, de esta manera, sigue subiendo, y el viernes 21 de junio se ponen en juego 195 millones de euros, cantidad que se llevaría un único acertante de primera categoría en caso de acertar los cinco números y las dos 'estrellas'. Eso sí, como cada día de sorteo, el Millón de Euromillones siempre cae. En esta ocasión, se ha ido para la administración número 2 de Benidorm (Alicante), situada en la avenida de Los Almendros.

El Millón es un juego asociado al sorteo de Euromillones que funciona sólo para los jugadores españoles: las participaciones en España generan un código de letras y números, y entre todos ellos se sortea un millón de euros. Si una participación consta de varias apuestas, se asigna un código a cada una. Siempre hay un ganador, ya que el código es elegido entre los participantes. El código ganador del Millón del martes 18 de junio fue el DJT38511.

Cerca del mayor bote de la historia de Euromillones

El eurobote de casi 200 millones de euros no es el más alto de la historia, pero sí se acerca bastante. El récord absoluto se lo llevó un austriaco hace unos meses, en diciembre de 2023, cuando se embolsó 240 millones de euros de bote. Hasta entonces, el mayor premio lo había ganado un jugador británico, en julio de 2022, y no fue baladí: fueron 230 millones de euros.

El bote de Euromillones va creciendo sorteo a sorteo si no hay acertantes de primera categoría, pero lo hace hasta un límite, de 250 millones de euros. Cuando se llega a esta cifra, el eurobote se mantiene durante un máximo de cuatro sorteos, sin aumentar, aunque no haya combinación ganadora. Llegados a este punto, si no hubiera ningún ganador en el quinto sorteo de los 250 millones de euros, el premio se reparte entre los acertantes de la siguiente categoría premiada.