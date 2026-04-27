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EuroDreams de hoy | Comprobar los resultados del sorteo del lunes 27 de abril de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este lunes, 27 de abril de 2026, para el EuroDreams.

Comprueba el EuroDreams de hoy: números premiados del sorteo del lunesComprueba el EuroDreams de hoy: números premiados del sorteo del luneslaSexta

Para este lunes 27 de abril de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de EuroDreams:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número adicional 'sueño': pendiente de sorteo

Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como de la Bonolotoy el del Cupón Diario de la ONCE. Además, también se pone en juego un bote de 9,5 millones de euros en La Primitiva.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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