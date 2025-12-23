Cupón Diario de la ONCE | Comprueba los resultados y premios del martes 23 de diciembre de 2025

Ahora

Además de sus sorteos diarios, la ONCE celebra de lunes a jueves el tradicional sorteo del Cupón Diario. Consulta en laSexta.com los números premiados en el sorteo de este martes.

Como cada martes, el Cupón Diario de la ONCE regresa. Después del sorteo del lunes, es el turno del segundo Cupón Diario de esta semana, que premia con 500.000 euros al cupón que posea la combinación de números ganadora junto al número de serie correspondiente. Además, para aquel cupón que de con la combinación numérica pero no coincida en su serie, la ONCE reserva un premio de 35.000 euros. Estos son los números ganadores del sorteo del martes 16 de septiembre de 2025:

  • Combinación ganadora: pendiente de confirmación
  • Número de serie: pendiente de confirmación

El sorteo del Cupón Diario tiene lugar a las 21:25h, aunque a lo largo del día la ONCE ya va repartiendo otros premios, gracias a los sorteos diarios del Super Once y el Triplex.

Cómo se juega al Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario es el sorteo más antiguo de todos los que celebra la ONCE. Con cada cupón de este juego, que tiene un precio de 2 euros, se obtiene una participación, en la que vienen un número de cinco cifras y un número de serie especial.

Los participantes se pueden llevar un premio de 35.000 euros siempre que acierten las cinco cifras que durante el sorteo sean extraídas, mientras que si además se acierta la serie, el premio asciende a 500.000 euros.

Pero además, los cupones que coincidan con algunas de las cifras del número ganador también se llevan premio: los cupones que tengan las cuatro primeras o las cuatro últimas cifras de la combinación ganadora se llevan 250 euros, mientras que los que tengan sólo tres, por delante o por detrás, se llevan 25 euros.

Los que tengan un cupón que coincida en las dos primeras cifras o en las dos últimas con la combinación ganadora se llevan 6 euros y, además, se generan dos reintegros: la última y la primera cifra, que suponen el 'reintegro' del dinero invertido: 2 euros.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

