En la mayor parte de España, el 23 de abril se celebra el Día del Libro; en Cataluña también, pero lo que se felicita es otra cosa: Bona Diada de Sant Jordi! El día de Sant Jordi es una gran celebración en toda la comunidad autónoma, con puestos de libros y rosas por las calles y miles de personas regalándose, precisamente, rosas y libros por este día.

Al ser uno de los días clave del calendario catalán, es normal entonces ver cómo la cabezona de Roser Arenas vuelve a aparecer: ella es la protagonista de las loterías catalanas, de la Grossa, y aunque hay sorteos prácticamente todas las semanas, es en días especiales cuando se celebran sorteos excepcionales.

Y sí, la Grossa de Sant Jordi es uno de esos sorteos especiales. El último gran sorteo de la Grossa fue el de Cap d'Any, que se celebró el 31 de diciembre de 2023. Entonces, el primer premio era de 200.000 euros. El gran premio del sorteo de la Grossa de Sant Jordi de 2024 es de 50.000 euros, pero en esta ocasión hay un premio especial a la serie, que es de dos millones de euros. ¡Un buen regalo de Sant Jordi!

¿Y cuándo es el sorteo de la Grossa de Sant Jordi?

La duda está en que... si el día de Sant Jordi es el 23 de abril, ¿es el sorteo de la Grossa de Sant Jordi el mismo día? No, no lo es. El sorteo se celebra el sábado 27 de abril, aunque la hora no está confirmada. El sorteo de la Grossa de Sant Jordi del año pasado arrancó a las 13:00 y no se retransmitió en directo, por lo que los primeros resultados se dieron a conocer a partir de esa hora.

Los billetes para participar en la Grossa de Sant Jordi cuestan 5 euros y es posible elegir números de entre el 00000 y el 79999. De cada número se pone la venta un total de 35 series por número, cinco de las cuales pueden ser impresas desde los terminales de los puntos de venta, aunque se pueden comprar también por internet.

Los premios del sorteo de la Grossa de Sant Jordi

En total, el sorteo de la Grossa de San Jordi reparte tres premios, un premio especial y el reintegro, que se reparten de la siguiente manera:

Premio especial: 2.000.000 euros

Primer premio: 50.000 euros

Segundo premio: 20.000 euros

Tercer premio: 10.000 euros

Eso sí, como ocurre en otro tipo de sorteos, los billetes que coincidan con algunos de los números (en el mismo orden) que los premios extraídos también se pueden llevar premios: desde 5 euros a las dos últimas cifras del tercer premio hasta los 2.000 euros por los billetes que tengan el número anterior o posterior al del primer premio.