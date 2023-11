Una nueva semana arranca y con ella, los diferentes sorteos que se celebran el primer día de la semana. Este lunes, 27 de noviembre de 2023, tienen lugar varios sorteos tanto de la ONCE como de Loterías y Apuestas del Estado, desde primera hora de la mañana. Mientras que el Super Once y el Triplex celebran sus primeros sorteos por la mañana, a las 10:00h y las 12:00 h, el resto no se celebran hasta por la noche, por lo que los premios de la Bonoloto y la Primitiva, que son los dos sorteos de SELAE que tienen lugar este lunes, se conocen a las 21:30h y a las 21:40h respectivamente.

Para los sorteos de este lunes, la Bonoloto suma un bote de 900.000 euros, mientras que el de la Primitiva, que antes se jugaba sólo dos días por semana, el bote asciende a los 8 millones de euros. Desde aquí podrás consultar todos los resultados y números premiados de los sorteos y juegos de azar que se celebran este lunes 27 de noviembre.

Resultados de la Bonoloto

En el sorteo de la Bonoloto del lunes 27 de noviembre, los números ganadores son los de la siguiente combinación: pendiente de confirmación. Además, el número complementario ha sido el pendiente de confirmación, mientras que el reintegro en esta ocasión es el pendiente de confirmación.

Resultados de la Primitiva

El sorteo de la Primitiva, organizado por Loterías y Apuestas del Estado, se celebra los lunes, jueves y sábados, siempre a la misma hora, a las 21:40. El bote de la Primitiva para el sorteo de este lunes, 27 de noviembre, asciende a cinco millones de euros. Los números premiados en el sorteo del lunes han sido los siguientes: pendiente de confirmación.

A estos se les suman, además, el número complementario, que ha sido el pendiente de confirmación, y el reintegro, que se corresponde con el pendiente de confirmación.

Resultados de EuroDreams

El sorteo de EuroDreams de este lunes 27 de noviembre deja un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años a los números pendientes de confirmación con el número 'sueño' pendiente de confirmación. Aquellos que hayan acertado los números sin el 'sueño' se llevan 2.000 euros al mes durante cinco años.

Resultados del Cupón Diario de la ONCE

Otro de los sorteos que se celebran cada lunes es el Cupón Diario de la ONCE . El número premiado con 35.000 euros este lunes, 27 de noviembre de 2023, ha sido el pendiente de confirmación. Además, el que tenga esta misma combinación y la serie pendiente de confirmación se hace con el premio especial de 500.000 euros. Los reintegros del Cupón Diario de la Once se corresponden con los números pendiente de confirmación.

Resultados de los sorteos de Triplex

El Triplex de la ONCE, que junto al Super Once es el primer sorteo que tiene lugar a diario, ha premiado a las siguientes combinaciones de tres cifras, en cada uno de los sorteos de la jornada del 27 de noviembre:

10:00h - 609

12:00h - 626

21:00h - pendiente de confirmación

Super Once: resultados del lunes

Estas son las combinaciones de todos los números premiados del Super Once del lunes 27 de noviembre de 2023:

10:00h - 10 15 20 25 26 28 31 36 37 44 55 60 63 64 65 67 68 77 78 80

12:00h - 06 09 11 12 13 15 22 23 35 45 48 51 57 64 73 78 80 81 82 85

21:00h - pendiente de confirmación

El Cupón Diario de la ONCE

Desde el 27 de noviembre de 1939, ONCE reparte premios alrededor de toda España. Su sorteo más antiguo es el del Cupón Diario que actualmente se realiza de lunes a jueves. En este sorteo, se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 correspondientes a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que conforman el número premiado.

Actualmente, el primer premio del Cupón de la ONCE otorga 35.000 euros a aquellos que acierten las cinco cifras, y 500.000 a la persona que, además de esas cifras, acierte la serie. Además, los jugadores tienen más oportunidades de ganar, al premiarse los números acertados tanto por el principio como por el final.

La ONCE también ofrece otros dos sorteos de lunes a domingo. El Super ONCE se celebra tres veces al día, y consiste en apostar por 5 a 11 números entre el 1 y el 80. Se puede ganar un premio de 1 millón de euros solo por un euro. El Triplex también se hace tres veces al día, pero en este caso hay que acertar un número de tres cifras.

La Bonoloto

La Bonoloto es uno de los sorteos regulados por Loterías y Apuestas del Estado que mejor acogida tiene en España. Su funcionamiento es muy sencillo, prácticamente igual al de la Primitiva, pero más asequible desde el punto de vista económico. Las apuestas tienen un coste de 50 céntimos, aunque hay que abonar 1 euro en total debido a que para que tu boleto tenga validez debes realizar como mínimo dos apuestas por sorteo.

Se trata de un juego activo por parte del participante, en el que debe elegir seis números diferentes entre el 1 y el 49, y el número del reintegro entre el 0 y el 9. Se realiza todos los días excepto los domingos.

En este sorteo, el 55 % de los beneficios que reporta la venta de boletos al operador que lo organiza se destina al reparto de premios. La Bonoloto te permite jugar de dos formas: una simple, de apuesta única y una de apuestas múltiple, que te ofrece más posibilidades de acertar la combinación ganadora y, por lo tanto, más probabilidades de obtener algún premio.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).