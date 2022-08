Este miércoles 10 de agosto de 2022, Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) sortean sus juegos de azar diarios. Dentro de poco conoceremos los resultados de la Bonoloto, que hoy no acumula bote, y del Cupón de la ONCE, con su premio de 35.000 euros y el premio especial de 500.000 euros al número y serie, ambos a partir de las 21:25 horas.

Ya puedes consultar los resultados de Triplex y Super ONCE de las 10:00 y las 12:00 debajo de estas líneas. Sigue con nosotros en laSexta.com para conocer el resto de resultados de hoy.

Resultado Bonoloto

Los números pendientes de confirmación son los premiados en el sorteo de la Bonoloto de este miércoles. El pendiente de confirmación pasa a ser el número complementario ganador y el reintegro es el pendiente de confirmación. Recordamos que la cantidad de dinero correspondiente a cada premio varía en función de la recaudación diaria de la venta de boleto y del bote acumulado.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el cupón diario de la Organización Nacional de Ciegos Españoles con 35.000 euros es el pendiente de confirmación en el sorteo de este miércoles 10 de agosto de 2022. Además, el premio de 500.00 euros para el jugador que haya acertado la serie pendiente de confirmación del mismo número premiado. Este último recibirá 36.000 euros anuales durante 25 años. Todos los décimos cuyo último número sea el pendiente de confirmación obtienen el reintegro.

Resultados Triplex

Los tres sorteos del Triplex de la ONCE han dejado como ganadoras a las siguientes cifras:

Primer sorteo: 138

Segundo sorteo: 383

Tercer sorteo: pendiente de confirmación

Resultados Super ONCE

Los sorteos del Super ONCE han emitido las siguientes combinaciones de números ganadoras:

Primer sorteo: 04 13 20 24 26 28 29 38 39 45 47 53 54 62 67 69 70 71 79 80

Segundo sorteo: 01 03 08 09 13 16 18 28 30 41 42 47 59 61 63 65 71 72 78 79

Tercer sorteo: pendiente de confirmación

