Faltan dos días para el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional, más conocido como Lotería de Navidad, pero hasta entonces, ONCE y Loterías y Apuestas del Estado no paran. Hoy, miércoles 20 de diciembre de 2023, se celebran los sorteos de Super Once y Triplex, a las 10:00h, a las 12:00h y a las 21:15h. Por la noche, además, se conocerán los resultados de la Bonoloto y el Cupón Diario de la ONCE.