Resultados de la Lotería del Niño

El sorteo de la Lotería del Niño del jueves 6 de enero de 2022, ha repartido miles de euros por toda España. Estas son las combinaciones ganadoras:

Primer premio (200.000 €): 41665

Segundo premio (75.000 €): 44469

Tercer premio (25.000 €): 19467

En cuanto a las extracciones especiales, se han repartido de la siguiente manera:

De cuatro cifras (350 €): 0512 y 8387

De tres cifras (100 €): 435, 842, 822, 851, 709, 740, 025, 300, 665, 632, 721, 239, 186 y 641

De dos cifras (40 €): 50, 98, 80, 48 y 41

De una cifra (20 €): 5, 7, 2

Resultados de la Bonoloto

En el sorteo de la Bonoloto de hoy la suerte ha recaído en los números 01, 06, 09, 12, 18, 25 siendo el número complementario el 27 y el reintegro el 6.

Resultados de la Primitiva

El sorteo de la Primitiva del jueves 6 de enero de 2022, ha dejado como ganadora la combinación 11, 18, 34, 40, 47, 48. El reintegro es el 0 y el complementario ha recaído en el 49. El número premiado en el 'El Joker', sorteo opcional asociado a la Primitiva, es el 2328360, que recibe 1 millón de euros.

Resultados de la Lotería Nacional

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, dotado con 300.000 euros por serie, corresponde al número 52.078. El segundo premio del sorteo, de 120.000 euros por serie, para el 12.785. Los reintegros han sido para los números acabados en 8, 4, 7.

Resultados del Cupón diario de la ONCE

El premio del cupón diario de la ONCE ha sido para el número 48099, que se lleva 35.000 euros. El número de serie que se llevará los 36.000 euros al año correspondientes a la Paga durante 25 años es para la serie 023.

Resultados de Triplex

El Triplex de la ONCE se ha celebrado este jueves 6 de enero, resultando ganadoras las cifras: 209 en el primer sorteo; 335 en el segundo; y 696 en el tercero.

Resultados de Super ONCE

Las combinaciones de 20 cifras de los tres sorteos del Super ONCE de este jueves son las siguientes:

Sorteo 10.00 horas: 06, 08, 11, 15, 20, 21, 22, 24, 32, 34, 35, 54, 57, 60, 67, 68, 69, 77, 78, 79

Sorteo 12.00 horas: 01, 02, 06, 11, 15, 19, 26, 27, 28, 30, 31, 38, 41, 45, 47, 51, 59, 64, 68, 76

Sorteo 21.15 horas: 04, 06, 14, 17, 22, 26, 28, 31, 37, 39, 40, 55, 57, 64, 65, 66, 72, 73, 75, 79

Sorteos de la ONCE

El cupón de la ONCE es el juego más conocido de los que gestiona la Organización Nacional de Ciegos Españoles, y también el más longevo de todos ellos. Hace 80 años, el sorteo se realizaba de manera independiente en las diversas provincias de España. El número constaba de tres cifras más una serie de cinco cifras que, en sus inicios, costaba diez céntimos de peseta.

Hoy en día, el Cupón diario de la ONCE consiste en un número de cinco cifras y un número de serie de tres con el que se obtiene el ganador de la Paga, el sorteo asociado al cupón que premia a los acertantes con una paga de 36.000€ al año durante 25 años. El viernes se juega el 'Cuponazo' y el fin de semana el 'Sueldazo', sus dos juegos más populares.

Diariamente también tienen lugar los sorteos del Triplex y el Super ONCE. Ambos constan de tres sorteos al día, que se celebran a las 10.00, a las 12.00 y a las 21.15 horas. El Triplex se juega mediante un número de tres cifras que, si se acierta, otorga 150 euros por 50 céntimos jugados. En el Super ONCE se juegan de cinco a once números entre el 1 y el 80. El sorteo extrae 20 números, y el premio depende tanto de los números jugadores como de las apuestas realizadas.

La Primitiva

Todos los jueves se celebran tres juegos de Loterías y Apuestas del Estado. Para la Primitiva el participante debe elegir entre seis números diferentes entre el 1 y el 49, más uno adicional si desea participar en el juego de 'El Joker'. Cada boleto posee un número de reintegro entre el 0 y el 9.

El premio corresponde al 55% de la recaudación de la venta, que se distribuye en varias categorías. Desde aquellos que adivinen el reintegro hasta aquellos que aciertan los seis números de la combinación ganadora tendrán opción a diferentes premios.

En El Joker, un juego opcional asociado a la Lotería Primitiva, el mayor premio es de 1.000.000 de euros, para los boletos que coincidan con las 7 cifras del número ganador, y el premio de menor categoría es para los números que coincidan con la primera o última cifra del número ganador.

La Bonoloto

La Bonoloto funciona de una forma muy parecida a la Primitiva, realmente es una réplica a menor tamaño. El jugador debe elegir seis números entre el 1 y el 49, al igual que en la Primitiva original, y el reintegro es aleatorio. Cada apuesta en la Bonoloto cuesta 50 céntimos y debe realizarse como mínimo dos apuestas para que el boleto tenga validez.

El apostante puede realizar la apuesta simple o la apuesta múltiple. En una apuesta múltiple las opciones de ganar son más altas, pero el precio del boleto también aumenta. Este sorteo se realiza de lunes a sábado. Los premios en este sorteo no son tan cuantiosos y los boletos son más asequibles. Según Loterías y Apuestas del Estado es el juego con la participación más económica con el que cuentan.

La Lotería Nacional

La Lotería Nacional es uno de los juegos de suerte y azar más populares en España. En ocasiones se realizan sorteos especiales que coinciden con eventos puntuales. Los más destacados son el sorteo de Navidad y el Sorteo de “El Niño”.

La apuesta consta de un número de cinco cifras. Su precio de venta estándar es de tres euros los jueves y seis los sábados ordinarios. En los sorteos extraordinarios, y los sábados especiales, el precio base oscila entre los 12 y los 20 euros el número. Algo que diferencia a la Lotería Nacional del resto de loterías es que el 70% de las ganancias por la venta de billetes se distribuye de forma directa entre los premiados. El 30% restante va a parar a manos del Estado.

ADVERTENCIA: La web laSexta.com no es responsable en caso de que esta noticia contenga algún error u omisión. Advirtiendo a los usuarios que consulten laSexta.com que la única lista oficial válida del sorteo es la que hace pública la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) o la web de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).