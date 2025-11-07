Bonoloto de hoy | Comprueba el resultado del viernes 7 de noviembre de 2025

Descubre cuáles son los números ganadores en el sorteo de la Bonoloto de este viernes en laSexta.com.

Todos los caminos llevan a Roma y todos los lunes empujan al viernes. En el último día de la semana laboral, la Bonoloto no para, y a las 21:30h se celebra el sorteo correspondiente al viernes 7 de noviembre de 2025, como todos los días, en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Los números premiados de este sorteo son los siguientes: pendiente de confirmación. Además, el número complementario es el pendiente de confirmación y, por último, el reintegro del viernes es el pendiente de confirmación.

A esta hora ya se conocen también todos los números premiados de los cinco sorteos diarios de Triplex de la ONCE y Super 11, los dos juegos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles que, igual que la Bonoloto, tienen lugar a diario, de lunes a viernes sin excepción. Además, los viernes también se celebra el último sorteo de Euromillones de la semana y el Cuponazo de la ONCE, la versión de los viernes del Cupón Diario.

¿Cómo se juega a la Lotería Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto puede considerarse una versión similar pero reducida de lotería La Primitiva, ya que los premios a repartir son menores, aunque el coste de la participación también es más económico. El precio de la apuesta simple es de 0,50 euros y permite al jugador seleccionar una combinación de seis números entre el 1 y el 49, como ocurre en La Primitiva. Por su parte, las apuestas múltiples permiten jugar hasta once números, si bien el coste de la apuesta es mayor que en la simple.

¿Cuánto cuesta jugar a la Bonoloto?

Para participar en la Bonoloto el desembolso mínimo es 1 euro, de modo que los jugadores deben hacer, como mínimo, dos apuestas simples, ya sea en el mismo día o en días diferentes. Además, se pueden hacer apuestas diarias o apuestas semanales. Las apuestas diarias son válidas el mismo día en que se compran, mientras que las semanales valen para el resto de esa semana, no para los siguientes siete días. Esto significa que una apuesta semanal será efectiva hasta el sábado de esa semana y no hasta el mismo día de la semana siguiente.

¿Qué premios reparte la Bonoloto?

Al igual que sucede con La Primitiva, los premios de la lotería Bonoloto se organizan en diferentes categorías. Los ganadores de primera categoría son los jugadores que aciertan los seis números de la combinación. Por su parte, los acertantes de segunda categoría son aquellos que adivinan cinco de los seis números jugados, además de uno complementario.

Este último dígito se obtiene haciendo una extracción adicional en el juego, en el que solo entran los que hayan acertado los otros cinco números. El 55% de la recaudación de la Bonoloto se destina a los premios para los acertantes y al bote que reciben los ganadores de primera categoría.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).