Cazabulos 8: Ceuta y el “paquete retórico” del odio

El 30 de julio, decenas de miles de personas cruzaron la frontera entre Marruecos y España hacia Ceuta. Mientras las imágenes de lo que estaba ocurriendo daban la vuelta al país, en redes comenzaba a construirse otra realidad: vídeos antiguos, imágenes sacadas de contexto, contenidos generados con inteligencia artificial y mensajes diseñados para provocar miedo y enfrentamiento.

La crisis migratoria de Ceuta fue real. Pero, mientras miles de personas cruzaban una frontera física, en nuestros móviles empezaba a desarrollarse otra crisis: la de la desinformación.

Vídeos grabados a miles de kilómetros que se presentaban como imágenes de Ceuta, rumores sobre lo que estaba ocurriendo y teorías sobre quién estaba detrás de la entrada masiva. La información verdadera empezó a mezclarse con contenidos falsos o manipulados, dificultando distinguir qué estaba pasando realmente.

En este octavo capítulo de Cazabulos hablamos con Tomás Rudich, periodista y coordinador de verificación de Newtral, para analizar cómo surgió esta ola de desinformación, cómo ha evolucionado desde el 30 de julio y qué intereses pueden esconderse detrás de determinados mensajes.

La desinformación no siempre busca únicamente que nos creamos una mentira. También puede intentar generar miedo, indignación o rechazo hacia determinados colectivos.

Es una de las cuestiones que abordamos al recuperar lo ocurrido en Torre Pacheco en julio de 2025, donde un análisis sobre los mensajes difundidos en redes identificó una combinación de mecanismos que favorecen la polarización.

Una fórmula basada en enfrentar a un supuesto "nosotros" contra "ellos", distorsionar la información, señalar a un culpable y apelar a las emociones.

Pero ¿se ha repetido ese mismo patrón en Ceuta? ¿Hasta qué punto los bulos han contribuido a alimentar discursos de odio? ¿Y qué ocurre cuando cientos de cuentas empiezan a difundir mensajes similares? ¿Quién está detrás de la desinformación?

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