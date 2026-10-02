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IberCHECK | EPISODIO (VII)

Cazabulos 7: la desinformación en las amenazas híbridas

Las guerras en el siglo XX ya no solo se libran con soldados, tanques y misiles. Ciberataques, sabotajes y desinformación también pueden convertirse en armas. En este séptimo capítulo de Cazabulos descubrimos cómo funcionan las amenazas híbridas y por qué nuestro móvil puede convertirse en parte de ellas.

Cazabulos capítulo 7

Cuando pensamos en una guerra, pensamos en soldados, tanques o misiles. Pero hay conflictos que se libran de una forma mucho menos visible.

Un ciberataque que bloquea la web de una administración, el sabotaje de una infraestructura crítica, una campaña de desinformación que se extiende por las redes sociales… Todas estas herramientas pueden formar parte de las llamadas amenazas híbridas.

Tanto la Unión Europea como la OTAN utilizan el término 'amenazas híbridas' para referirse a estrategias que combinan diferentes métodos militares y no militares, abiertos o encubiertos, para intentar debilitar o desestabilizar a un adversario. Y hay una característica que las hace especialmente difíciles de combatir: no siempre resulta sencillo saber quién está detrás.

En este escenario, la desinformación también es parte de la estrategia. Una fotografía fuera de contexto, un vídeo manipulado, una noticia falsa o decenas de cuentas repitiendo una misma narrativa pueden utilizarse para influir en la conversación pública. Y el objetivo no tiene por qué ser únicamente conseguir que alguien crea una mentira.

Una campaña de desinformación puede intentar generar miedo, aumentar la polarización, explotar divisiones que ya existen o erosionar la confianza en las instituciones y medios de comunicación.

En este capítulo de Cazabulos hablamos con Guillermo Infantes, periodista verificador de 'Newtral.es', para entender cómo funciona la desinformación dentro de las amenazas híbridas, cómo se detectan estas operaciones y qué podemos hacer para no convertirnos en un eslabón más de su difusión.

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