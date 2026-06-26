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IberCHECK | EPISODIO (IV)

Cazabulos 4: ¿Puede un WhatsApp con una mentira cambiar tu voto?

En este cuarto episodio analizamos cómo la desinformación se ha convertido en una herramienta más de las campañas electorales. Hablamos de las estrategias que utilizan quienes difunden contenidos falsos, por qué funcionan y qué impacto pueden tener en la confianza de los ciudadanos y en la democracia e incluso en el voto.

Cazabulos 4: ¿Puede un WhatsApp con una mentira cambiar tu voto?

Un vídeo manipulado, una imagen fuera de contexto, un mensaje de WhatsApp... En este episodio ponemos el foco en un momento especialmente sensible para cualquier democracia: las elecciones.

Cuando los ciudadanos tienen que decidir quién gobernará su país, su ciudad, su comunidad autónoma, también se multiplican los rumores, las teorías conspirativas, los montajes y los mensajes engañosos que buscan influir en la conversación pública e incluso en esa decisión.

Hay un país que está viviendo de cerca este fenómeno en los últimos años: Colombia. Este mes de junio ha estado inmerso en un proceso electoral para elegir al próximo presidente de la república.

Para entender cómo nacen este tipo de bulos, quién los difunde, qué impacto tienen y cómo trabajan los verificadores para frenarlos, hemos hablado con José Denis Cruz, periodista de Newtral especializado en la verificación y la lucha contra la desinformación.

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