CAMBIÓ DE SEXO A LOS 55 AÑOS

Carmen cambió de sexo a los 55 años, pero "es algo que tienes toda la vida. Desde que naces hasta que mueres". Sus hijos no la conocen aún como tal, y su mujer no lo aceptó. Sin embargo, ella reivindica: "Yo supe toda la vida lo que era, pero el tiempo antes no era igual".