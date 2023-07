El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zatapero, ha vuelto a ponerse el traje de trabajo para defender sin matices la candidatura de Pedro Sánchez a la presidencia el 23J.

El socialista ha defendido, en una entrevista en la Cadena Ser, la importancia de "lo que se juega el 23J". Y ha contrapuesto "los derechos sociales que hemos logrado, de los que España es ejemplo en el mundo" frente a las políticas de retroceso. "Veo que la alternativa de las derechas es retrotaernos al machismo y abrazar el negacionismo. Este país ya pasó por momentos oscuros, y luego abrazó los derechos de todos, dejó atrás la magia, la superstición y abrazó la ciencia. Lo que deciden los españoles es algo muy importante el 23J", ha insistido Zapatero.

Así, ha recordado las palabras de Feijóo. "No hay divorcios duros. Hay asesinatos machistas. Los hombres matan porque las queiren poseer", ha añadido Zapatero sobre otro tipo de pensamientos que califica de "retroceso". Y ha destacado que ha sido gracias a "una revolución silenciosa de las mujeres" que "nos han enseñado que el feminismo nos hace mejores".

Además, el socialista ha cargado duramente contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que acusa de tener "cero credibilidad" cuando pide que gobierne la lista más votada.

"No sé el don de la oportunidad que tiene, pero hay que mirar a Extremadura: ¿No merece gobernar la candidata del PP? Allí ha ganado Guillermo Fernández Vara...", ha sugerido el exdirigente de los socialistas, quien ha subrayado la "gravedad" de ese acuerdo que a su juicio atenta contra los cimientos de la lucha contra el "cambio climático". "La alternativa teórica de las derechas en España abraza el negacionismo para que no haya ni control ni medidas restrictivas", ha apostillado Rodríguez Zapatero, quien, al mismo tiempo, remarcaba que Feijóo "tiene cero credibilidad" después de las negociaciones con Vox en Extremadura.

En consecuencia, Zapatero ha apelado a la "memoria" y a la "historia", remarcando la necesidad de tener "cierta conciencia" porque el único partido que ha facilitado un gobierno del PP para evitar unas terceras elecciones ha sido el PSOE. "Ni se nos ha reconocido. El PP de Casado ni siquiera se planteó abstenerse en 2019", destacó el expresidente. De hecho, explica que este es el "truco" no solo de Feijóo, sino de Génova en términos históricos: "No lo hicieron porque querían que Sánchez gobernara con acuerdos difíciles. La única vía era para dificultar un Gobierno de coalición que se ha saldado con éxito, pese a todo. Ese es el truco y conviene que los españoles lo conozcan".

En cuanto a las encuestas y en concreto a laúltima del CIS, que muestra que un gobierno de izquierdas sería posible, el socialista ha explicado que acoge las encuestas con "relativismo". "Las leo pero les doy importancia relativa", señala recordando que cuando ganó las elecciones, el CIS, un mes antes daba un empate. "Hay que centrarse en las políticas que España necesita", ha sentenciado poniendo en valor "las propuestas frente a las encuestas".

Quitando peso a su activa participación en esta campaña electoral, Zapatero se ha mostrado también contundente al explicar su paso al frente. "Cada vez que se asociaba a Pedro Sánchez a ETA de una u otra manera con el relato de EH Bildu me producía mucho coraje. Lo mismo cuando decían que Pedro Sánchez era más generoso que con las víctimas. Me recordó a una frase que me dijeron a mí cuando estaba acabando con ETA y es que estaba traicionando a los muertos, a las víctimas. Así que decidí no callarme y que esto no podía consentirse", ha confesado.