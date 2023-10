El portavoz del PP, Borja Sémper, ha negado hoy en una entrevista en TVE que se hayan producido contactos directos o indirectos con el líder de Junts, Carles Puigdemont. "No. Nosotros no interpelamos al señor Puigdemont porque todo el mundo conoce cuáles son nuestras extraordinarias diferencias políticas", ha asegurado al responder sobre si en los contactos revelados por Feijóo se ha intentado que Junts no apoye la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Sémper sí ha reconocido los contactos entre los miembros del Partido Popular en Cataluña y los representantes de Junts: "Hay una relación normal porque coinciden en Cataluña y en las instituciones catalanas. Y a la dirección nacional nos transmiten lo que les cuentan los concejales y los cargos de Junts".

Este miércoles, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, destacó que desde el punto de vista de la política económica, existen más coincidencias entre el PP y Junts que con el PSOE. Mostrándose respetuoso hacia Carles Puigdemont, "aunque discrepe con sus planteamientos", Feijóo decía confiar en que Puigdmont bloquee la investidura de Sánchez.

"Creo que es un político. Hay otros que mienten mucho. Todo el mundo sabe lo que pide el señor Puigdemont. En los contactos, no personales ni directos, pero sí indirectos, no nos ha mentido. Eso sí es un valor. No estoy de acuerdo en absoluto con sus planteamientos, pero eso no significa que desde la discrepancia pueda haber respeto. Tiene asuntos pendientes con la justicia que creo que sería conveniente que los saldase", explicaba Feijóo.

Feijóo también confirmó los contactos entre el PP y Junts, dando tres claves en esta relación: "Nosotros no hemos negado que hemos tenido contactos con Junts por varias razones. La primera porque Junts quiso hablar con nosotros. La segunda porque yo era el candidato a la presidencia del Gobierno y mi obligación era contactar con los partidos políticos. Y la tercera, porque desde el punto de vista de políticas económicas hay mucha más coincidencia entre lo que defiende Junts y lo que defiende el PP, de lo que defiende Junts y lo que defiende el PSOE o Sumar."