'Cara a Cara. El Debate'. Atresmedia ha celebrado el sorteo de los detalles del debate electoral entre Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP). La cita electoral será la única en la que los líderes de los dos principales partidos se enfrentarán antes de las generales del 23 de julio.

El sorteo ha decidido que Feijóo será el primero de los dos candidatos en llegar a las instalaciones de Atresmedia para celebrar el cara a cara y después lo hará el líder del PSOE. En el caso del orden de intervención, el azar ha decidido que sea Pedro Sánchez el primero en intervenir y que Alberto Núñez Feijóo sea quien cierre el debate con su minuto de oro.

Los moderadores del debate, Ana Pastor y Vicente Vallés, han sido los encargados de celebrar este sorteo con la presencia de Pilar Alegría como representante del PSOE y Esteban González Pons, del PP.

La periodista Ana Pastor, toda una experta en debates electorales, ha señalado tras el sorteo la importancia de este cara a cara y ha recordado que "hacía muchos años" que no teníamos un debate a dos de tal magnitud. Así ha confesado que "parecía que éste no iba a salir". Además, ha recordado que el "sello de los debates de Atresmedia" supone un plus de calidad en el que los moderadores también aportan su espíritu periodístico, con preguntas que "abran debates".

La cita histórica del próximo 10 de julio entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se podrá ver a las 22.00 horas a través de los principales canales, emisoras y plataforma de Atresmedia: laSexta, Antena 3, Onda Cero, atresplayer y Antena 3 Internacional.