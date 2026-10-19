El juez archiva la querella de Vito Quiles contra Begoña Gómez por denuncia falsa

Los detalles El juez de Majadahonda (Madrid) Gerardo Calvo da la razón al recurso de la mujer del presidente del Gobierno y acuerda la inadmisión de la querella de Quiles "por incumplimiento del requisito de procedibilidad".

El juez de Majadahonda Gerardo Calvo ha archivado la causa que abrió contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por denuncia falsa del agitador de extrema derecha Vito Quiles después de que la Audiencia de Madrid reabriera el pasado viernes el procedimiento por supuestas coacciones del agitador ultra.

De esta forma, el magistrado no tiene en cuenta el auto dictado por la Audiencia de Madrid, pero estima un recurso de la defensa de Gómez al entender que "en este momento procesal no ha recaído resolución firme que resuelva el citado recurso, dado que, de lo contrario hubiera sido notificado a las partes y al Ministerio Fiscal, que lo hubieran puesto en conocimiento de este órgano judicial".

En el auto, al que ha tenido acceso laSexta, recuerda que el archivo firme de la investigación por coacciones de Quiles a Gómez es el "requisito de procedibilidad indispensable" para que se pueda investigar si se produjo una denuncia falsa, por lo que solo cabe "la inadmisión de la querella por incumplimiento de tal requisito de forma".

Antes de esto, el juez había citado tanto a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como a Quiles a comparecer este viernes tras la querella del comunicador. Con esta decisión, quedan sin efecto dichas citaciones.

Precisamente, Begoña Gómez, en un escrito, había dado cuenta esta mañana de que la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la causa de su querella contra Quiles, por lo que defendía que la pertinencia de ambas declaraciones "ha decaído por completo", pidiendo dejarlas sin efecto.

La Audiencia Provincial acordó revocar el archivo de la querella que Gómez presentó y exigió reabrir el caso para investigar si Quiles cometió un presunto delito de coacciones en un restaurante de Las Rozas.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el tribunal anuló la decisión del juzgado de instrucción de Majadahonda, que inicialmente no apreció delito en la actuación de Quiles.

Los magistrados consideraron prematuro el cierre del procedimiento sin examinar la posible afectación a la libertad de Begoña Gómez que habría tenido el comportamiento de Quiles, según el TSJM.

Aunque las grabaciones aportadas a las actuaciones no acreditarían, según el análisis recogido en el auto, que se produjera un zarandeo o que Quiles rodeara con el brazo a Gómez para impedirle salir del establecimiento, el tribunal entendió que estos extremos no agotan la valoración jurídica de lo sucedido.

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