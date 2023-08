De las elecciones generales del 23J no salió ningún ganador claro, aunque todos los partidos (salvo Vox) salieron a celebrar sus resultados. Ninguno de los dos grandes bloques, ni derecha (PP-Vox) ni izquierda (PSOE-Sumar) sumaba la mayoría absoluta necesaria para formar gobierno, y apenas un mes después de los comicios, el rey elegía al candidato para una primera investidura que casi todos dan por fracasada. Tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo se ofrecieron para protagonizar una sesión de investidura con el fin de alcanzar la presidencia, pero Felipe VI se ha decantado finalmente por el 'popular', dado que es el cabeza de la lista más votada de las últimas elecciones.

Tras la designación de Feijóo como candidato a la investidura, la flamante presidenta del Congreso de los Diputados, la expresidenta de Baleares socialista Francina Armengol, ha confirmado que el día 26 de septiembre arrancará el debate de investidura de Feijóo, abriendo pues un calendario político que pone fecha a los eventuales acontecimientos que se podrían dar en España en las próximas semanas. Sobre el papel, hay muchas opciones; en la práctica, no tantas. Feijóo no tiene apoyos suficientes para ser investido presidente en primera votación, cuando necesita mayoría absoluta; pero tampoco tiene garantías de serlo en segunda votación, cuando necesita más 'síes' que 'noes'.

En el probable caso de no ser investido, Pedro Sánchez tiene dos meses para conseguir ser candidato a una segunda investidura, que se celebraría a finales de noviembre. No obstante, si Sánchez tampoco lograra ser investido (o si no llegara incluso a ser candidato de investidura), el 27 de noviembre quedarían disueltas las Cortes Generales y convocadas unas nuevas elecciones generales, siguiendo la estela de la repetición electoral de 2019.

¿Cuándo empezaría la campaña electoral?

En este caso, las elecciones generales se celebrarían el domingo 14 de enero, algo alejadas de las navidades, una de las posibilidades más temidas por todos. Ahora bien, ¿comenzará entonces la campaña electoral el día de Nochevieja? La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) prevé que la campaña electoral arranque 15 días antes del día de los comicios que, en este caso, sería el 31 de diciembre.

No obstante, en 2016 y a raíz de otra repetición electoral, para evitar que las elecciones se celebraran un día de Navidad, se formuló una reforma a la LOREG que contempla la reducción de la campaña electoral, que pasaría de 15 a 8 días en los casos en los que se repitan los comicios. Tal y como está previsto en esta modificación, la campaña electoral, "que empezará el día 38.º posterior a la convocatoria", tendrá una duración de "ocho días", de modo que, en el hipotético aunque no imposible caso de que se repitan elecciones próximamente, la campaña electoral arrancaría la noche de Reyes, es decir, el día 6 de enero a las 00:00.