La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado este sábado que el PP "solo critica" y que siempre "deja solo" al Gobierno. "El PP nos deja siempre solos, tanto en la pandemia como en la guerra en Ucrania", ha expresado Margarita Robles quien ha pedido a Feijóo "que sea valiente y que no engañe" y que diga "alto y claro" en la campaña electoral de cara al 23J que votar a los populares "es lo mismo" que hacerlo a Vox, un partido que representa a la España "más oscura" del pasado.

Así lo ha dicho Robles este sábado en declaraciones a los periodistas en Madrid, en las que ha hecho llamamiento a los ciudadanos que "se sienten orgullosos de España", a los que ha pedido que no se dejen engañar por el PP y que digan un "no rotundo" a los que quieren llevar al país a las tinieblas, como es el caso de la ultraderecha. "El PSOE quiere lo mejor para los españoles; no quiere un verano del pasado, sino que lo quiere de progreso y solidaridad", ha manifestado Robles, al tiempo que ha señalado que quieren un "verano de ilusión y compromiso con todos los españoles".

En este sentido, la ministra ha subrayado que "el Gobierno quiere gobernar para todos": "Primero, para los más vulnerables, pero también para jóvenes, mujeres...", ha apuntado la líder del Ministerio de Defensa, quien también ha expresado su disconformidad con la decisión de EEUU de enviar bombas de racimo a Ucrania.

"España, desde el compromiso firme que tiene con Ucrania, tiene también un compromiso firme en que determinadas armas y bombas no se pueden entregar en ningún caso", ha aseverado Robles al ser preguntada por el polémico envío, pues se trata de una decisión que choca con los avisos de la ONU y que contraviene una convención internacional que prohíbe el uso de este tipo de armamento.

Así, Robles, ha subrayado la posición "clara y rotunda" de España en contra de esta acción y ha puntualizado que el envío de estas bombas es decisión de EEUU y no de la OTAN, ha insistido en el apoyo "total y absoluto" del Gobierno de España a Ucrania, pero ha defendido que en la "legítima defensa no se utiliza unas bombas como son las bombas de racimo". "No a las bombas de racimo y sí a la legitima de la legítima defensa a Ucrania que entendemos que no se realiza con las bombas de racimo", ha sentenciado.

Además, la política socialista se ha referido al debate que el próximo lunes enfrentará a Pedro Sánchez con Feijoo en Atresmedia, y ha dicho que la mejor manera que tiene el presidente del Ejecutivo de preparar el debate es hacer que los ciudadanos sean conscientes de que durante cinco años han tenido un gobierno que, aunque con errores, siempre ha hecho lo mejor para los españoles.

Por su parte, el secretario General del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha criticado que Feijóo "no dice ni palabra de economía". "Deberían decir quién es su equipo de economía", ha defendido Lobato en el mismo acto del PSOE, donde se ha mostrado "orgulloso del trabajo en economía que ha llevado a cabo el Gobierno", un equipo, según ha dicho, compuesto por "personas competentes que permite avanzar".