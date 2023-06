Prácticamente de la noche a la mañana, Macarena Olona ha irrumpido en el panorama político con fuerza presentando su partido, 'Caminando juntos', y las líneas programáticas generales que defenderá en la carrera por el Gobierno de España hasta el 23J. La que fuera una de las dirigentes más importantes de la extrema derecha ha presentado en TVE una serie de propuestas que no han pasado inadvertidas para el resto de formaciones ni para la ciudadanía, siendo la más destacada la apuesta por un referéndum sobre la monarquía.

"Entendemos que hemos llegado a un punto de madurez democrática en la que el pueblo tiene que poder ser preguntado si monarquía o república", ha planteado Olona, que ha puesto sobre la mesa otra idea igual de relevante, como es aumentar la indemnización por despido: "Consideramos que de nada sirve intentar proteger el empleo reforzando el carácter indefinido de los contratos de trabajo si despedir a las personas sigue siendo muy barato, que es lo que ocurre en España. Para Caminando Juntos, no hay miedo".

Con estas dos propuestas ha intentado hacerse un hueco en la carrera electoral la candidata Olona, que durante la misma entrevista ha exhibido una notable desafección respecto a su antiguo partido. "Es evidente que he cambiado, porque si hubiera querido que todo siguiera igual seguiría en Vox", ha aseverado Olona, que ha dirigido mas mensaje tajantes a la formación de extrema derecha: "Con la actual deriva de Vox, tanto a nivel ideológico, programático como empresarial, ha dejado de representarme".

"Yo no he ido a la política para servirme ni para vivir de ella, sino para servir a los demás. Y no iba poner mis mayores o menores competencias al servicio de un proyecto que ha dejado de representarme", ha insistido la candidata de Caminando Juntos, que ha zanjado las valoraciones sobre su expartido de esta forma: "Estoy profundamente decepcionada porque se prometió una familia, la antítesis de un partido político, cuando vinieron a buscarme. Pero nadie me advirtió de que, a la salida, al disidente se le trata como una secta".

Tal es el nivel de desencuentro que ha vivido Olona con Vox, así como con muchos simpatizantes de la formación, que tomó la decisión, según ha subrayado, de no concurrir a las elecciones municipales y autonómicas del 28M con su nuevo partido no solo para no entorpecer un escenario de medición de fuerzas de los partidos: "También para evitar que nadie pudiera decir que un resultado, sea cual fuera, se debía a una injerencia por parte mía". Ahora, de cara a la celebración de las elecciones generales, la cuestión es distinta.

Olona tiene clara su candidatura, pero con matices: "No vamos a concurrir en aquellas provincias donde la irrupción de una nueva formación política pueda poner en riesgo que los votos acaben no valiendo para nada". Así lo ha expresado en la misma entrevista concedida a TVE, donde también ha desvelado por dónde se presentará: "Tenía algo muy claro: si la política volvía a mi vida sería por Granada o no sería. Voy a concurrir a las próximas generales por Granada".

La candidata ha concluido su intervención para presentar su nueva formación lanzando un mensaje directo a las derechas, especialmente al Partido Popular, a quienes ha pedido seriedad en la campaña: "Caminando Juntos no está en el 'Que te vote Txapote', sino en que España salga a flote. No quiero que la política sean unas gradas de fútbol llenas de hooligans". Así ha lanzado una candidatura que dice ser transversal, pero no de centro.