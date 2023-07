El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha negado cualquier posibilidad de una futura negociación con Junts para lograr la investidura de Alberto Núñez Feijóo. De esta forma, ha descartado "categóricamente" que pueda abrirse la puerta a un diálogo con el partido de Puigdemont.

Unas declaraciones que contradicen a las que realizó hace unos días el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, que aseguró que su formación estaba dispuesta a hablar con Junts, dejando claro que el único partido en el que no tenían pensando apoyarse era en Bildu.

"Tengo la sensación de que la respuesta de Pedro Rollán es una apelación genérica, pero yo descarto cualquier tipo de negociación con Puigdemont. Lo digo con toda rotundidad", ha insistido Alejandro Fernández en una entrevista concedida a la Cadena SER.

De esta forma, ha dejado claro que descarta "cualquier tipo de negociación con Puigdemont y Waterloo", recalcando que cree que "no se pueden hacer este tipo de cosas a cualquier precio".

En cuanto a los partidos con los que están dispuestos a llegar a un acuerdo, Alejandro Fernández ha indicado que "estas cosas tienen que ser discretas", dejando claro que deben intentar que Feijóo sea investido presidente porque "es el mandato que los votantes han trasladado a Feijóo".

De esta forma, ha asegurado que "no conviene tomar nada por sentado", recalcando que aunque hayan recibido el 'no' de algunos partidos como el PNV, estamos en una situación política en la que "muchas veces se dice una cosa y se hace luego otra". Por tanto, tiene esperanza en que el PP pueda llegar a algún acuerdo con algunas formaciones.

Unas declaraciones que ha secundado más tarde la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, descartando una posible negociación con Junts para la investidura.

"Esa cuestión no se está sobre la mesa ni ha estado. Somos serios y previsibles. Las cuestiones sobre las que algunos quieren hablar no son las del PP. No se encuentra sobre la mesa. Pasa siempre todo nuestro planteamiento por el respeto constitucional y marco constitucional", ha asegurado en una rueda de prensa.