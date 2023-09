El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ultima el discurso más importante de su trayectoria política tras recibir el calor de la calle. Feijóo prepara un discurso que, según ha podido saber laSexta, no va a durar menos de una hora y media. Sin embargo, de puertas para adentro, el partido sabe que llegan sin opciones y aunque el acto de este domingoles ha dado fuerza para afrontar con otro ánimo el intento de innvestidura de Feijóo, los 'populares' saben que no suman.

Así, Feijóo estará arropado por sus barones territoriales que acudirán como espectadores al acto en el Congreso. En público, el portavoz del PP y vicesecretario de Sociedad y Cultura Abierta, Borja Sémper, ha asegurado lue llevan demasiado tiempo "conjugando los intereses de los independentistas" y hablando de "amnistía, referéndum de independencia" o "ruptura", por lo que ha defendido que en el Congreso "se vuelva a hablar de lo que importa a la mayoría de los españoles". Además, ha asegurado que ante ese debate de investidura de Feijóo, el PP apela a toda la Cámara para volver a defender la "igualdad entre todos los españoles".

"España es un país que no merece vivir angustiado ni preocupado, merece vivir con ilusión de futuro. Y nosotros no apelamos a uno, dos, tres o cuatro diputados del PSOE, apelamos a toda la Cámara, a todos aquellos que hasta hace bien poco compartían esta idea", ha declarado Sémper en una entrevista en Antena 3.

Al igual que Sémper, que considera el acto de este domingo un éxito, la secretaria gerela del PP, Cuca Gamarra, ha destacado que "España está despierta" y ha defendido en una entrevista en Onda Cero que las "espectativas fueron desbordadas". Sobre el intento de investidura que afronta este martes el líder del PP, Gamarra ha asegurado que es "el debate más importante" de la legislatura. "En democracia no funciona entregar lo que sea. Estamos ante un fraude. No estamos apelando al transfuguismo. Denunciamos un gran fraude y apelamos a las conciencias", ha inistido.

Mientras, el PSOE ha pedido al PP "seriedad" ante el debate en el Congreso porque es "absolutamente vergonzoso" que están haciendo "lamadas a la traición y al transfuguismo" en favor de la votación de Alberto Núñez Feijóo. "No doy crédito", expresó la portavoz del PSOE y ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría, en una entrevista en TVE, y dijo que la "única manera" con la que el PP intenta llegar al Ejecutivo es "haciendo llamadas a la traición y al transfuguismo".

"Dejen ya esas apelaciones al odio, la división y el transfuguismo", demandó la portavoz socialista. Para Alegría, el PP está en un "callejón sin salida" porque "no tiene proyecto" para una España "plural y diversa" y "solo convence a la ultraderecha". Además, denunció la pérdida de tiempo que, para los socialistas, ha supuesto este "mes de parálisis" en el que Feijóo ha logrado para su investidura los "mismos votos" que el 23-J. Alegría se aferró a la "discreción" para no dar detalles sobre la negociación socialista para una eventual investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, que arrancará una vez fracase la de Feijóo.

La portavoz aseguró que tienen clara la estrategia que adoptará el PSOE durante el debate de investidura y, aunque no despejó quién hablará, dejó entrever que el líder del PSOE será quién tome la palabra en algún momento recordando que el Ejecutivo, aunque esté en funciones, puede intervenir en cualquier momento en el debate parlamentario.

Además, fuentes del PSOE a laSexta señalan sobre el acto del PP de este domingo que fue un acto de "reafirmación interna" y ven curioso que en el propio PP lo comparasen con otros actos del partido. "Fue mucha menos gente que a las manifestaciones que montaban contra Zapatero", destacan las mismas fuentes.

Sobre el debate de investidura, explican que no van a esvelar quién será el encargado de dar las réplicas a Feijóo. El Gobierno puede intervenir en cualquier momento y en principio todo apunta a que mañana la réplica la hará Patxi López, pero no está cerrado. "Sánchez tiene el discurso preparado", añaden reconociendo que no saben para que día será y si se lo reservará para el miércoles o viernes. "La intervención de Sanchez dependerá del discurso de Feijóo", insisten.