El candidato a la presidencia del gobierno por el PP, Alberto Nuñez Feijóo ha declarado su apoyo a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y a su proyecto en la Comunidad de Madrid , en su toma de posesión como presidenta, celebrado hoy viernes en la Puerta del Sol. Sin embargo, ayer, en su discurso de investidura y constitución de la Asamblea de la región, Ayuso tendía la mano la Vox.

En dicho acto, la candidata del partido de ultraderecha, Roció Monasterio celebraba que el PP hubiera adoptado el discurso de Vox en "políticas concretas" a lo que la actual presidenta respondió: "Van a tener nuestra mano tendida". Además, y a lo largo de su discurso aseguró cómo, a pesar de algunas diferencias, encontró en Vox "una unión necesaria en momentos muy difíciles".

Esta misma mañana de viernes, Feijóo aseguraba en su apoyo a Ayuso que "Madrid es el motor económico de nuestro país" y que aunque ha sido "una legislatura muy dura en la que han pasado muchas cosas, los madrileños han optado por la estabilidad y por una representante que conoce bien sus tareas y funciones. Valiente en lo que dice y que hace lo que dice. He seguido con interés su discurso de investidura y puedo coincidir con ella en las líneas básicas".

En la gran mayoría de las comunidades donde el PP ha sido la lista más votada sin mayoría absoluta, en las pasadas elecciones autonómicas del 28M, está en negociaciones para hacer gobierno de coalición con Vox como ya es así en el caso de la Comunidad Valencia y Baleares.

Cabe destacar la excepcionalidad de Extremadura, donde aunque el PP de María Guardiola no fue la lista más votada (28 diputados) sí sumaba junto con Vox (5 diputados) más diputados que el PSOE de Guillermo Fernández Vara (29 diputados) con Unidas Podemos (4 diputados). Sin embargo, las negociaciones entre PP y Vox no han llegado a buen puerto y Guardiola se niega a que Vox entre en el gobierno de la comunidad extremeña, pese a que la cedió la presidencia de la asamblea (que finalmente terminó siendo para el PSOE) asegurando lo siguiente: "Yo no puedo dejar entrar en el Gobierno a quienes niegan la violencia machista".