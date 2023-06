La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, se ha alegrado este jueves de que la candidata a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya abierto "los ojos" y que se haya apropiado del "discurso de Vox".

"Me alegro de ver cuánto ha abierto los ojos y hasta qué punto ha hecho suyo nuestro discurso. Aunque sea por cálculo político, me alegro mucho de que convierta nuestro discurso en políticas concretas", ha lanzado Monasterio en su discurso durante la segunda sesión del debate de investidura.

Para su grupo ha sido "emocionante" que haya anunciado que traerá a la Cámara regional, por ejemplo, una Ley autonómica de Familia, para que la perspectiva de familia esté en todas las leyes y en todas las administraciones. "Esto es de Vox. Como tantos otros anuncios que hizo ayer y que quizá usted no lo viera, pero que conmocionaron y sacudieron a la bancada de la izquierda", ha reivindicado.

En otro orden de cosas, Monasterio ha reconocido que son conscientes del lugar en el que les han colocado los madrileños pero ha defendido que los votantes de Vox en toda la Comunidad de Madrid han permitido multiplicar el número de sus concejales y han sido "fuerza decisiva" para que gobierne el PP en muchos ayuntamientos.

"El Grupo Popular que hoy presenta a la señora Ayuso para su investidura como Presidenta de la Comunidad de Madrid ya no necesita nuestros votos, pero no debería despreciar nuestra mano tendida. El objetivo original de Vox no ha cambiado. Nuestro espíritu permanece intacto. Su discurso de ayer lo ha fortalecido, nos ha fortalecido. Contra viento y marea y por costoso que sea, en Vox somos coherentes con nuestros principios y claros con nuestros votantes, igual de claros que fuimos cuando fuimos necesarios para darle por dos veces la presidencia del Gobierno de la región, igual de claros que lo somos hoy", ha lanzado.

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha defendido que encontró en Vox en "momentos muy difíciles una unión necesaria" pero les ha acusado de "en muchas ocasiones" vivir más bien "de pretender ir contra el PP que de ser un producto nuevo, original, con ideas propias y haciendo también políticas en positivo".

"Lo primero que quiero decirles es que da la sensación de que hablan como personas que han aceptado que nunca serán gobierno y que pues así se acaba diciendo cualquier cosa", ha señalado la dirigente madrileña, quien ha hecho hincapié en que son partidos "diferentes".

A su parecer, han encontrado "en momentos muy difíciles una unión necesaria" y sobre todo que comparten un porcentaje de lo más importante, que es "el electorado". "Quizás por eso, a lo largo de estos años, en muchas ocasiones han vivido más bien de pretender ir contra el PP que de ser un producto nuevo, original, con ideas propias y haciendo también políticas en positivo", ha trasladado.

"En momentos difíciles ha sido más aquello que nos ha unido. Yo no voy a estar pensando en clave electoral qué pactos tengo o no que hacer; yo lo que tengo claro es que este país necesita un cambio, tenemos que estar a la altura. Para eso, desde luego, van a tener nuestra mano tendida", ha dicho.