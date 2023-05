Pedro Sánchez soltó la bomba este lunes de que se convocaban nuevas elecciones generales adelantadas para julio este lunes, ensombreciendo los resultados del 28M y las investiduras de los gobiernos autonómicos. No obstante, tras la votación del pasado 28 de mayo los partidos que han logrado ser la lista más votada pero sin la mayoría absoluta como en Extremadura o la Comunidad Valenciana, entre otros, tendrán que negociar con otras formaciones para sumar los apoyos necesarios para formar constituir las Cortes. Sin embargo, los plazos para llevar a cabo estas votaciones varían de una comunidad a otra.

Por un lado, el nombramiento de los alcaldes que se han votado en las elecciones municipales tiene los mismos plazos en todos los municipios de España. En este sentido, los nuevos ediles deben ser votados en un plazo de 20 días, que cae el 17 de junio, pero si se presenta algún recurso esta fecha límite se extendería unos 20 días más. En el caso de que no haya una mayoría absoluta y no se llegue a ningún acuerdo entre las formaciones con representación en el pleno que sume la mayoría absoluta de votos, se nombrará al candidato de la lista más votado directamente.

Por lo contrario, la investidura de los Presidentes autonómicos cambia de una comunidad a otra ya que las fechas las fijan los estatutos de cada autonomía o las eligen los propios presidentes con un margen limite. No obstante, todos los gobiernos autonómicos tendrán que constituirse antes de finales de junio y en aquellas autonomías dónde no haya ninguna formación con mayoría absoluta, los partidos no llegan a un acuerdo se podría dar el caso de una repetición electoral. Estas son las fechas de cada región:

La Asamblea de la Comunidad de Madrid será la primera en ser constituida que será el próximo 13 de junio , a las 10 de la mañana.

La Región de Murcia será la segunda, cuyo pleno de inicio de legislatura el 14 de junio.

Le sigue el Parlamento de Navarra ya que el 16 de junio, a las 11 horas, se constituirá el nuevo Parlamento regional.

Tanto las Cortes de Castilla-La Mancha, La Rioja como el Parlamento de Cantabria celebrarán su primer pleno el mismo día, el jueves 22 junio . No obstante se llevarán a cabo a distintas horas; a las 11 de la mañana lo hará Castilla-La Mancha; luego, lo hará el Parlamento de La Rioja, a las 12; y cerrará la jornada Cantabria con su votación a las 17.00.

Las nuevas Cortes de Aragón se reunirán por primera vez el 23 de junio a las 11 de la mañana

Las Cortes Valencianas son las últimas en reunirse según las fechas que ya conocemos y será el 26 de junio.

Por último, aún hay tres autonomías que aún no han fijado una fecha exacta en la que se celebrarán sus primeros plenos. Esto es el caso del Parlamento de Baleares, la Asamblea de Extremadura y la Junta General del Principado de Asturias. El día depende de sus actuales presidentes, pero no pueden superar las fechas límite establecidas en cada Cámara autónoma que son las siguientes: