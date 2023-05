El expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono, ha alertado en Al Rojo Vivo sobre la posibilidad de que Vox alcance el Gobierno. Al ser preguntado sobre la posibilidad de que en España se le haya perdido el miedo a la extrema derecha, el exministro 'socialista' ha sido contundente: "A mí me preocupa. Voy a cumplir 73 años, he tenido y tengo protección policial".

En este sentido, ha explicado que la primera vez que le pusieron un policía al lado fue tras el juicio de Atocha: "Acusaba a los asesinos de haber matado a mis compañeros comunistas en el despacho de Atocha uno de ellos me dijo 'tú vas a ser el siguiente'".

"Mi primera amenaza de muerte la tuve de la extrema derecha, luego la tuve de ETA, pero la primera fue de ellos. A mí la extrema derecha no me gusta no lo he perdido el miedo político. Creo que es un extremismo que a España no le conviene, aunque ahora le convenga al PP dorarles la píldora para conseguir gobernar en esos lugares donde ha perdido", ha indicado.