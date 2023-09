El presidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha avisado a la Moncloa y la Zarzuela, pero también al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, de que la amnistíaes el "primer paso" para abrir camino hacia un referéndum: "Cataluña decidirá libremente su futuro".

El mandatario catalán ha intervenido en el acto político de ERC con motivo de la Diada de Cataluña, antes de participar esta tarde en la manifestación independentista que organiza la Asamblea Nacional Catalana y otras entidades. En plenas negociaciones para la eventual investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, Aragonès ha querido lanzar un mensaje directo a las instituciones del Estado, "desde la Zarzuela a la Moncloa", pero también "el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional".

"La amnistía no es ni será el fin de nada. La amnistía es un paso necesario e imprescindible, el primer paso para abrir camino, porque Cataluña ha de decidir y decidirá libremente su futuro en un referéndum. Lo defendemos en la calle, en las instituciones y en la negociación", ha advertido. A su juicio, las medidas "antirreepresivas" son "absolutamente necesarias, pero no suficientes". "El conflicto no es sobre la amnistía, es sobre soberanía. El pueblo catalán es mayor de edad y tiene derecho a decidir su futuro. Abramos el camino hacia un referéndum definitivo, reconocido por la comunidad internacional".

Pero en la Cataluña "más diversa y plural de la historia", Aragonès también ha dedicado unas palabras a los catalanes y, concretamente, a las fuerzas independentistas: "Lejos de considerar que la diversidad es un obstáculo en el camino, es una oportunidad", ha afirmado. "El Estado sabe que es más fuerte si estamos divididos. No miremos atrás. Tenemos la oportunidad de mirar hacia adelante", ha dicho el president. "Es el momento de poner por delante el país, admitiendo que nadie es perfecto y tenemos aciertos y aprendizajes. Aprovechemos juntos esta oportunidad".

"Hay que recuperar ese espíritu"

Un llamamiento sin dejar de reivindicar la trayectoria histórica de ERC, como también el haber sido el partido que "ha desbrozado le camino en los últimos años" en la negociación. "Quien marca el paso para que mucha gente se pueda añadir es normalmente el que más heridas y arañazos tiene", ha sugerido. "Pero en este camino que hemos abierto", ha concluido, "coincide mucha gente y eso es buena noticia. Ahora empieza una nueva etapa en la que podemos unir muchas fuerzas".

En el acto, en el que debía participar el líder de ERC, Oriol Junqueras -quien ha dado positivo este lunes por coronavirus y ha sido baja-, han intervenido también la portavoz de las juventudes de ERC en Barcelona, Andrea Urbano, y el presidente de la Federación de ERC en Barcelona, Gerard Gómez del Moral.

Gómez del Moral ha reivindicado los diez años de la acción independentista de la ANC y Òmnium por la Diada de 2013, en el que una cadena humana unió toda Cataluña de norte a sur, y ha recordado la "capacidad aglutinadora" de Carme Forcadell y Muriel Casals, entonces líderes de esas entidades. "Hay que recuperar ese espíritu".