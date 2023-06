Alberto Garzón no tendrá un rol de peso en la candidatura que Sumar está configurando en estos momentos para ganar las elecciones generales del 23 de julio. Según ha podido saber laSexta, el líder de Izquierda Unida y todavía ministro de Consumo no repetirá como candidato en la plataforma liderada por Yolanda Díaz. Esto es, no formará parte de la lista electoral que prevé presentar la formación para competir con el resto de formaciones por el Gobierno de España, aunque sí hará campaña por Díaz. De esta manera, Garzón pondrá fin a su actividad en primera línea política cinco años después de lograr el escaño en Málaga con Unidas Podemos y convertirse en el máximo responsable de la cartera de Consumo.

"He tomado la decisión de no presentarme a las siguientes elecciones. Continuaré como coordinador de Izquierda Unida y agotaré el ciclo como ministro del Gobierno, así como seguiré trabajando en Sumar para hacer a Yolanda Díaz presidenta del país, pero dejo la primera línea de la política", ha expresado Garzón poco después a través de un comunicado en el que ha asegurado que ha tomado "una decisión muy meditada que aspira a promover la renovación de las caras públicas que representan este necesario proyecto". En este sentido, ha añadido: "Como republicano, siempre he creído en la renovación de los representantes: es sano para los proyectos políticos y también para la democracia. Ahora que entramos en una fase nueva creo que es un momento estupendo para dejar que otros compañeros y compañeras puedan aportar sus energías y conocimientos".

En ese mismo mensaje difundido por medios de comunicación y redes sociales, el titular del Gobierno ha repasado brevemente su trayectoria como político y dirigente: "Yo he estado doce años en la primera línea. Pasé de las plazas del 15M al Congreso, y de allí al Gobierno de España. Como insistió Julio Anguita, la política está en todos los rincones de nuestra vida cotidiana, y seguiré ayudando a construir una España más justa desde otros sitios también políticos: en mi organización, Izquierda Unida, y también en Sumar". Una carrera a la que ha dedicado "trabajo, tiempo y energías durante estos doce años", con la "esperanzada de que la gente lo recuerde como una contribución colectiva".

El ministro ha concluido el mensaje escrito sobre su decisión dirigiéndose directamente a su entorno más cercano, al que asegura apoyará mucho más una vez hayan finalizado sus responsabilidades en el Gobierno de coalición: "A partir de ahora quiero cuidar más y mejor a la gente que quiero: a mis hijas, a mi compañera, a mi familia. Y lo quiero hacer combinando dos aspectos: dedicándoles más tiempo y manteniendo mi compromiso político por construir una vida mejor. Quisiera terminar con un agradecimiento a todas las personas que me han apoyado y acompañado durante estos años. Sin ese sostén, estoy seguro de que hubiera sido mucho más difícil dar esta pelea".

A esta carta ha respondido tan solo unos minutos después la líder de la plataforma y candidata de Sumar a las generales, Yolanda Díaz. "He admirado siempre tu templanza y generosidad, tu manera de hacer política y de defender a las personas trabajadoras", ha valorado la vicepresidenta y ministra de Trabajo, que ha añadido: "El compromiso y la valentía para cambiar las cosas nunca dejan la primera línea. Seguiremos trabajando juntos. Gracias, Alberto". Cabe destacar que esta misma semana Izquierda Unida fue la primera formación que confirmó que iría con Sumar a la s elecciones generales sin condiciones.

Garzón (1985, Logroño, La Rioja), comenzó a ser conocido en el terreno político por ser miembro de Izquierda Unida. En 2011, con tan solo 26 años, Garzón fue elegido diputado por la provincia de Málaga, convirtiéndose en uno de los parlamentarios más jóvenes de la historia de España. Desde entonces, ha sido reelegido en varias ocasiones y se ha consolidado como una figura destacada en la política española. Garzón ha sido defensor de políticas económicas y sociales más justas y equitativas. Durante su trayectoria política, ha abogado por la implementación de medidas para combatir la desigualdad, como la subida del salario mínimo, la lucha contra la evasión fiscal y la protección de los derechos laborales.

En enero de 2020, fue nombrado ministro de Consumo en el gobierno de coalición liderado por el PSOE. Como ministro de Consumo, Garzón ha trabajado en la protección de los derechos de los consumidores y en la regulación de sectores como el juego y la publicidad, con el objetivo de prevenir adicciones y proteger a los más vulnerables. Asimismo, el máximo dirigente de Izquierda Unida en la actualidad ha sido reconocido tanto a nivel nacional como internacional por su labor política y su compromiso con las causas sociales. Su juventud, su formación académica en economía y su defensa de políticas progresistas lo han convertido en una figura influyente en la política española.