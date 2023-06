Ni lo conoce ni le parece relevante para él. Así se ha manifestado el líder de Vox, Santiago Abascal, cuando en una entrevista en RTVE la periodista Silvia Intxaurrondo le ha pedido que valore el Convenio de Estambul y si de llegar al gobierno tras el 23J promovería que España salga de este tratado internacional sobre las violencia contra las mujeres.

Sin complejos, el líder de extrema derecha ha reconocido su ignorancia. Es más, ha señalado contundente: "No conozco el convenio de Estambul pero tampoco me parece relevante para mí". Acto seguido ha sacado el argumentario de Vox habitual en las preguntas relacionadas con las violencia de género y ha llegado incluso a referiste al citado convenio dando a entender que era legislación extranjera. "Yo creo en la soberanía nacional de España, donde me presento", ha señalado.

Así, Abascal ha insistido en que opina que el género es "un concepto ideológico" y ha asegurado que está "en contra de la violencia contra la mujer". "Es más, represento al partido que protege con más claridad a las mujeres, al partido que pide un endurecimiento mayor de las penas contra los criminales sexuales, al partido que va a pedir responsabilidades a todos los políticos que apoyaron la ley del Sólo sí es sí, que ha significado que centenares de violadores salgan a la calle y que un millar de ellos hayan visto reducida sus condenas", ha defendido.

Además, ha argumentado que Vox quiere "proteger a las mujeres" en sus espacios de privacidad como los vestuarios, a los que en este momento una persona que se autopercibe como varón puede entrar. Igualmente, ha subrayado que representa al partido que quiere "proteger" los puestos que en la función pública están destinados a las mujeres y que no ocurra como en el "estado de recesión de Madrid".

Reiterada la pregunta por su valoración del Convenio de Estambul, firmado por España en 2011 y ratificado en 2014, que establece que la violencia contra la mujer se debe entender como una violación de los derechos humanos basada exclusivamente en el género, Abascal considera que esta es una cuestión "puramente terminológica" aunque comparte que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos.

"Yo lo comparto", ha afirmado, aunque a continuación ha reiterado que esta es una cuestión terminológica y que Vox no está de acuerdo con el concepto de género. Lo que quiere Vox, según ha aclarado Abascal, es la prisión permanente para los criminales sexuales y asegura que es "el único partido que lo pide" frente a los partidos del Gobierno que con la ley del Sólo sí es sí "lo que han hecho es excarcelarles".

"No voy a admitir que usted plantee de ninguna manera que Vox está a favor de la discriminación contra las mujeres o que está a favor de la violencia contra las mujeres. Es inaceptable", ha sentenciado el líder de Vox, aunque la periodista no había insinuado nada de eso.