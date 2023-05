Es llegar a unas elecciones y que Vox saque del cajón su repertorio de bulos contra los migrantes para intentar sacar algunos votos. Las paredes del Metro de Madrid han amanecido con carteles en los que se recogen las 'ayudas' que supuestamente reciben personas extranjeras en la Comunidad.

Por si había alguna duda al respecto, la portavoz de 'Sos Racismo' Sara Bourehiyi ha dejado claro que lo que recoge ese cartel es "totalmente falso". "Situar este cartel en el Metro de Madrid, que es cogido diariamente por millones de personas, hace que llegue un mensaje equivocado a la sociedad".

Lo cierto es que no es una novedad de la formación de extrema derecha. En 2019, Abascal intentó colar este mismo mensaje que también fue desmentido, negándose que las personas que perciben ayudas a la vivienda fueran migrantes ilegales. Es más, para acceder a esas ayudas los solicitantes deben tener nacionalidad española o residencia legal en España.

Lejos de arrepentirse, Vox volvió a mentir en 2021 con sus polémicos carteles de los menores no acompañados y las pensiones. "No solo las reciben las personas migrantes, también las personas con pocos recursos. Si queremos hablar de esto, habría que hablar desde la raíz del problema, no coger una lista sin sentido", denuncia.

Otro caso de juego sucio lo hemos encontrado en Santa Comba (A Coruña), un pequeño pueblo de Galicia en el que se ha visto una nota que carga contra Juan David Sixto, candidato del BNG a la alcaldía. "Llegó un aviso de que lo difundían a través de un canal de WhatsApp contra mí y contra mi familia, una serie de calumnias", comenta Sixto.

El caso ya está denunciado ante la Guardia Civil y el BNG anuncia que también lo hará ante la Junta Electoral.