Ya está aquí la jornada electoral en Galicia del 18F, que se celebra meses antes de lo que marcaba el calendario electoral si se hubieran convocado después de acabar la legislatura de manera natural.

La campaña electoral comenzó el pasado 2 de febrero y hasta el viernes 17 los líderes políticos autonómicos y nacionales se han desplazado por la comunidad autónoma, participando en mítines, ruedas de prensa y eventos. Ahora, tras la jornada de reflexión de este sábado, llega el momento de la verdad.

Aquellos que figuran en el censo electoral y que desean ejercer su derecho a voto, acudirán a las urnas para escoger una de las papeletas. Por ello, cabe recordar el horario de los centros electorales y que a nadie se le pase la oportunidad para participar en la cita electoral. Los colegios electorales abren a las 09:00 horas y cierran a las 20:00 horas. También se admite el voto en el caso de que quede algún ciudadano dentro o a la entrada del colegio electoral a la hora de cierre.

Aunque el domingo no es día laboral en gran parte de los trabajos, en algunos sectores, como los trabajadores de hostelería, los médicos el personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado tienen que trabajar los domingos. Por ello, se estarán preguntando como pueden acudir a su colegio electoral para depositar su papeleta y la normativa recoge un permiso de hasta cuatro horas retribuidas para ejercer el derecho al voto si el elector trabaja el día de las elecciones. Si el votante cuenta con una jornada reducida, podrá acogerse a un permiso proporcionalmente reducido.

Otra duda que puede surgir, ya sea porque es la primera vez que votas, porque te has cambiado de domicilio o porque no te acuerdas, es dónde hay que ir a votar. Existen varias formas de comprobar cuál es el colegio y mesa electoral correspondiente, una de ellas es la tarjeta censal, que todos los electores reciben en sus domicilios con sus datos actualizados y el colegio en cuestión. Otra es el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ofrece un buscador. Por último, puedes optar por llamar o consultar la web de tu Ayuntamiento.

¿Qué pasa si tengo el DNI caducado?

Siempre se recomienda comprobar la fecha de caducidad antes de una jornada electoral, pero en caso de que no te hayas acordado hasta ahora, que no cunda el pánico. El voto se admite incluso si el DNI está caducado el día de la votación. De hecho, uno puede identificarse ante la mesa donde le toque votar también con el pasaporte o el carnet de conducir, siempre y cuando muestren la fotografía, pero no se admite es votar con fotocopias.