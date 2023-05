El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha indicado que cree que ha llegado de "elevar el nivel" y comenzar a "exigirle más a los políticos en Madrid". De esta forma, ha confesado que le parece que en el debate autonómico el resto de candidatos "no dijeron cosas relevantes".

Por otro lado, se ha pronunciado sobre las palabras que realizó Ayuso sobre el PSOE y Bildu, dejando claro que no le sorprendieron sus acusaciones. "Ella es consciente de la debilidad de Feijóo y está en eso. Que sea valiente y se presente a presidenta, si a Feijóo no le va a echar de menos nadie", ha indicado, asegurando que Ayuso lo que quiere es ser presidenta del Gobierno.

"Que no falte el respeto a los madrileños", ha pedido. Además, ha reconocido que no está preocupado por los datos que ofrecen los sondeos. "NO vengo a pasar el rato, mi equipo tiene las ideas muy claras de lo que le hace falta a Madrid", ha indicado.