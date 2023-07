"María ha tenido que tragarse sus palabras, eso es así, pero los políticos nos tragamos a veces nuestras palabras". Es la valoración que el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha hecho este lunes sobre el giro de la líder del PP extremeño, María Guardiola, que en cuestión de días pasó de rechazar la entrada de la ultraderecha en la Junta a pactar con Vox y cederle una Consejería.

"Ella ha tenido que valorar entre el interés general, en este caso de Extremadura, que quiere un cambio, y el interés general de los ciudadanos extremeños, que lo que quieren precisamente es que no se repitieran las elecciones", ha esgrimido el dirigente 'popular', que asimismo ha indicado que la decisión inicial de Guardiola se produjo en el contexto de "un debate electoral, parlamentario, donde uno normalmente se calienta". "Yo también me he calentado muchas veces", ha apostillado.

"Al final ha llegado a la conclusión de que lo mejor para Extremadura es ese acuerdo, aunque a ella en un principio no le gustara", ha resumido Moreno, que no obstante ha reivindicado que "este acuerdo que se ha conseguido ahora no era el mismo que al que se enfrentaba Guardiola" en un principio: "Al final Vox tiene un solo consejero", ha destacado, asegurando que "en el ámbito de la lucha contra la violencia machista no hay ningún tipo de afectación".

"Esa victoria también es de María Guardiola", ha incidido Moreno, que ha defendido que si la dirigente extremeña "no hubiera puesto una posición dura, probablemente no hubiera llegado a una negociación que le ha permitido salvaguardar su ideario ideológico en Extremadura" y "que el peso de Vox en el Gobierno extremeño sea el que tenía que tener, de un solo consejero".

"María va a ser una buena presidenta", ha defendido finalmente, asegurando que "si le damos tiempo", se convertirá "en una referencia política a nivel nacional".

Feijóo ve "lógico" el pacto con Vox

Por su parte, el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que es "lógico" que Vox haya entrado en el Gobierno de Extremadura al necesitar Guardiola sus votos para ser investida. "¿Cuál es mi criterio tras las elecciones autonómicas? En los sitios donde Vox necesita votar que sí porque no tenemos los votos suficientes porque no superamos a toda la izquierda, lo lógico es que Vox forme parte del Gobierno para el que vota 'sí'", ha manifestado en 'Telecinco'.

Feijóo ha indicado que este criterio se lo trasladó a Guardiola, que tenía un pacto "hilvanado" con Vox en Extremadura sin tener que formar parte del Ejecutivo, pero que luego llegaron los "jefes de Vox de Madrid" a la región y exigieron entrar en el Gobierno regional. Según ha reconocido, fueron días de una "enorme intensidad emocional" pero después han vuelto las "aguas a su cauce".

"Si necesitas a Vox para completar el Gobierno porque no tienes más votos que la izquierda, lo lógico es que te sientes", ha dicho, para añadir que "lo importante no es como empezó sino como acabó" ese pacto en Extremadura.