"No vamos a hacer el primo". Es la advertencia que lanza el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, a Salvador Illa tras su victoria en las elecciones de este domingo, en las que el candidato socialista fue el claro vencedor, aunque tiene por delante un complejo escenario de pactos para poder gobernar.

Preguntado en 'Antena 3' sobre si los 'populares' se plantean una abstención para facilitar un Govern de Illa, Fernández ha señalado que "le corresponde a Salvador Illa trasladar, como ganador de las elecciones, qué planes tiene". "Yo no me voy a mover ni un milímetro en lo que he dicho", ha incidido.

"Salvador Illa ha ganado las elecciones, pero es evidente que ha mentido varias veces. No ha tenido coste electoral para él, pero en su momento prometió no pactar nunca con Esquerra y ha sido el facilitador de todos los acuerdos de gobernabilidad con ERC. Prometió que jamás apoyaría una amnistía y lo ha hecho. Yo no funciono así", ha reprochado.

"Lo primero que tiene que hacer el señor Salvador Illa es decir qué planes tiene, nosotros tenemos muy claro que cualquier plan que pase por los partidos separatistas no va a tener en ningún caso nuestro apoyo", ha continuado Fernández, que ha insistido en que "hay que escuchar al señor Illa". "No me corresponde a mí ahora mismo, no soy el ganador de las elecciones, trasladar ofertas a nadie", ha agregado.

A la pregunta de si estaría dispuesto a llegar a acuerdos con el líder del PSC si finalmente resulta investido investido, por ejemplo, sobre los presupuestos, el líder del PPC ha advertido: "Si Salvador Illa acaba facilitando una operación para que Puigdemont siga teniendo la llave de la política española, con nosotros que no cuente". "No vamos a hacer el primo, aprobar unos presupuestos para que luego Sánchez y Puigdemont profundicen en la autodeterminación o busquen alguna fórmula de referéndum", ha insistido.

"La agenda de Illa es la que marque Sánchez"

En declaraciones este lunes en 'Onda Cero', Fernández también ha aseverado que en las elecciones del 12M, en las que los partidos independentistas sumaron menos que el resto de formaciones, los catalanes han trasladado el deseo de que "el proceso se acabe". En este sentido, ha criticado Pedro Sánchez por reactivar el 'procés' "resucitando a Puigdemont". A su juicio, ahora "la cuestión es si Sánchez o Salvador Illa lo van a resucitar y retroalimentar de nuevo".

"La agenda de Salvador Illa es la que le marque Pedro Sánchez", ha aseverado Fernández, que ha insistido en que "lo que ha hecho durante toda esta legislatura es plegarse ante Esquerra Republicana". "Probablemente Pedro Sánchez sacrificará a Salvador Illa para continuar en La Moncloa y desarrollando sus acuerdos con Puigdemont", ha augurado.