Alejandro Fernández, líder del Partido Popular en Cataluña, ha logrado recuperar muchos de los escaños perdidos en las últimas elecciones catalanas y con sus 15 diputados puede ser una llave del gobierno. Y se la ha ofrecido a Salvador Illa para investirle president de la Generalitat, con la condición de "romper todos los acuerdos con el separatismo en España".

Pese a que destaca que "no se han producido" conversaciones entre ambos partidos, Fernández abre la posibilidad de que exista un pacto PP-PSC: "La gran ventaja que tenemos es que nos vamos a mantener fieles a lo que dijimos en campaña electoral y no vamos a tomarle el pelo a la gente que nos ha votado".

Sin embargo, ese ofrecimiento viene con una condición... que no solo tienen que cumplir en Cataluña: "Para poder llegar a un acuerdo con el PSC, se tenían que romper todos los acuerdos con el separatismo en España. Tiene que quedar claro que esa condición se va a mantener. Si no, no va a haber acuerdo posible".

"Si el PSC rompe con el separatismo, aquí y en Madrid, puede haber una vía de diálogo. Pero queremos hechos, no palabras, porque no nos fiamos de ellos. Hasta ahora, siempre que han sido palabras, lo que han hecho es engañar. Y eso no va a volver a ocurrir. Lo que pedimos lo hemos dejado muy claro siempre: que se rompa con el separatismo", añade.

Pese al ofrecimiento del líder catalán del PP, sería insuficiente solo con ellos dos. Los escaños sumados de un posible acuerdo PSC-PP les dejaría con 57 escaños, muy lejos de los 68 necesarios para conseguir mayoría en el parlamento catalán.