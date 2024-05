La inseguridad, la inmigración ilegal y la falta de libertad son tres campos prioritarios para el candidato de Vox, Ignacio Garriga. En los últimos debates aseguró que no iba a hacer presidente a ninguna formación que no estuviera dispuesta a combatir estos problemas. Sin embargo, la mayoría de formaciones (menos PP y Ciudadanos) que se presentan le han dado la espalda y no pactarán ni con ellos ni con Aliança Catalana. Aún así, el partido de extrema derecha aprovecha las últimas horas de campaña electoral para dejar claro cuáles son sus prioridades, propuestas que recoge en un programa electoral titulado 'En defensa propia' con doce propuestas

La primera de ellas habla de "devolver la libertad, la unidad y la concordia a Cataluña" a través de varias iniciativas: defender la libertad de uso del español y del catalán; derogar toda la legislación aprobada por la Generalitat de Cataluña en materia de memoria histórica y democrática desde el año 2007; y derogar la Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia.

El segundo punto de este documento desglosa medidas "contra la inmigración ilegal" con la que buscan eliminar cualquier ayuda o ingreso mínimo para inmigrantes ilegales, así como implementar una red de colaboración entre municipios, policía y comunidad autónoma para "identificar inmediatamente a extranjeros en situación irregular para su posterior expulsión". En este sentido, el candidato también aboga por ampliar la plantilla de los Mossos d'Esquadra y renunciar a "unificar la policía a nivel nacional". La seguridad ocupa el segundo punto del documento en el que se señalan las siguientes propuestas:

Clausura de los centros MENAS.

Persecución real de la ocupación ilegal y de los narcopisos.

Cierre de mezquitas fundamentalistas.

La inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a España y de los inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida.

En su primer punto se ocupan de uno de los temas que ha marcado los debates electorales: el catalán, tema que recogen todos los programas electorales. En este sentido, desde Vox proponen "acabar con el adoctrinamiento ideológico en las aulas de Cataluña y garantizar el derecho a estudiar en español en todos los niveles de enseñanza y en todos los centros educativos catalanes". Respecto a la sequía, el candidato también ha abogado por un Plan Nacional del Agua que incluya la interconexión de las cuencas: "El egoísmo separatista ha impedido que los catalanes tengamos agua".

La formación cierra el programa instando a "recuperar las instituciones desmontando el entramado político, social y judicial creado a costa de expoliar a los catalanes" con la "derogación de las leyes ideológicas y contrarias a la Constitución".