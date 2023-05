Consuelo Ordóñez no duda en señalar al PP por "traicionar" a las víctimas de ETA, reconociendo sus dos "problemas" con la formación. "¿Qué problemas tengo yo con el PP? Que me engañaron. Que me traicionaron. El partido de mi hermano nos engañó y nos utiliza. Ese es el problema", asegura en una entrevista en 'El País'.

La hermana de Gregorio Ordóñez, político del PP asesinado por ETA, alega que no son "de nadie", algo que han "probado sobradamente". También responde a las palabras de Isabel Díaz Ayuso, que se preguntó si tenía "problemas personales con el PP".

"¿Es lo mismo ETA matando que ahora? Por supuesto que no. Falta al respeto a sus propios compañeros asesinados, los que murieron por esa palabra que a ella tanto le gusta: la libertad", critica. Ordóñez también se ha opuesto al enfrentamiento entre víctimas que, según ella, buscó Feijóo con la ley de memoria democrática.

"Esa fue mi gran decepción con Feijóo. Cuando llegó [a la presidencia del PP] pensé que iba a cambiar las cosas, que ya no iban a estar todo el día con ETA. Ya no espero nada de él", lamenta Ordóñez, que en Al Rojo Vivo cuestionaba que el Gobierno tardase "mucho en reaccionar".

En 1998, tres años después de que ETA matara a su hermano, Gregorio Ordóñez, ella fundó la asociación Covite, que reivindica la independencia de las víctimas del terrorismo. Su objetivo tiene que ver con la dignidad y no quieren que se les vincule con ningún partido.