Con casi la mitad de los votos escrutados que sitúan al PP en Cataluña como cuarta fuerza en el Parlament, la sindicalista Afra Blanco ha reafirmado que "el Partido Popular sigue sin entender a Cataluña". Aún teniendo en cuenta que "sube" y vuelve a "la media que tenía antes de estos diez años".

Blanco considera que Cataluña "no respalda la propuesta de PP y Vox" porque en la región "están triunfando las oportunidades y el diálogo". La sindicalista sostiene que esto es un "cambio de ciclo" que se ha visto "en la campaña" en la que no se ha hablado "de unilateralidad ni referéndum ni fecha". "Si el resto de España no ha entendido esto, sinceramente, tenemos un problema", ha sentenciado.