No es la primera ni, seguramente, será la última amenaza de Gabriel Rufián. Empieza a hartarse ERC del Gobierno de coalición al que ayudaron a llegar a Moncloa. El socio de investidura se está cansando. No están conformes con la actitud del PSOE. Se quejan de varias cosas. Empezando porque ayer, a las ocho de la tarde, los siete presos del procés con Junqueras a la cabeza volvieron a entrar en prisión después de la revocación del tercer grado concedido por la Generalitat justo a las puertas de la campaña electoral catalana en febrero. La decisión del juez de vigilancia penitenciaria llega después del recurso de la Fiscalía de Dolores Delgado. El Ministerio Público considera que no hay razones para flexibilizar el cumplimiento de la pena de los condenados.

Aseguran fuentes de ERC que "es muy difícil hacer política así". Gabriel Rufián ha sido el encargado en las últimas horas de lanzar el mensaje a la coalición amenazando con retirarle su apoyo en las votaciones en el Congreso si las cosas no cambian. Ha sido tajante, afirmando que ERC es "imprescindible para la gobernabilidad o no de este país".

No es postureo, aseguran en ERC. Han querido recordar a los socialistas que su permanencia en la presidencia depende en gran parte de ellos. Lo cierto es que no le falta razón, porque desde hace ya más de un año, los 13 diputados independentistas son oxígeno para un ejecutivo que gobierna en minoría. Cuando ERC se cae del caballo de los acuerdos, la coalición se encuentra con problemas y debe buscar otros 13 diputados y diputadas de otros partidos que voten sí. Y las cosas no son fáciles en un Parlamento tan fragmentado.

Lo saben bien en el grupo parlamentario socialista que cada semana tiene que atravesar un desierto hasta llegar al oasis con los apoyos necesarios para salvar sus iniciativas. "Aquí peligra todo" reconoce una fuente socialista que negocia sin descanso cada semana. En el PSOE se quejan de que cada grupo va a lo suyo, aprovechando para sacar su libreta de peticiones aunque éstas no tengan que ver con el tema que se debate y se vota. "Cada uno viene a hablar de su libro sin importar el interés general" lamentan, apuntando a que no se puede mezclar la situación de los presos condenados con otros asuntos legislativos. Pero ERC lo tiene claro y Rufián ha asegurado que "a ver si el Gobierno va a acabar celebrando algunas cosas en su casa y no en Moncloa", dando a entender que ellos tienen el poder de tumbar el Ejecutivo.

Después del portavoz de ERC ha comparecido en la sala de prensa Adriana Lastra y le hemos preguntado por las palabras de Rufián. La portavoz socialista se ha mostrado sorprendida, no esperaba ni el tono ni la dureza de las mismas, pero las engloba dentro de la negociación que ERC mantiene con Junts per Cataluña y la CUP para presidir la Generalitat. Ha asegurado que llamaría a Rufián para reforzar su relación. Y horas después han hablado. Pero solo para convocarse a otra charla. Ellos tienen buena relación y lo cierto es que hablan a menudo, así que no tendrán problema para encontrar un hueco. Hace varias semanas fue el PNV quien avisaba al Gobierno de que su actitud debe cambiar, reclamando más colaboración y diálogo con los socios. Esta semana le ha tocado a ERC.

El tiempo y las votaciones de las próximas semanas dirán si las amenazas de ERC son reales o fruto de un arrebato circunstancial e interesado.