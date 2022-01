Si me lees y eres madre (o padre) tengo algo que contarte, aunque puede que a estas alturas de la pandemia ya lo hayas experimentado en tus propias carnes e incluso en más de una ocasión.

Si tu hija o tu hijo es positivo covid y tú eres negativa (y estás vacunada con la pauta completa), no te alegres demasiado, pensando que podrás cuidarla bien, porque tienes que ir a trabajar. No tienes derecho a cuidarle, no tienes derecho a una baja laboral por cuidado.

Esto quiere decir que tu hijo o tu hija no tiene derecho a ser cuidado, así de simple. En este país se da por hecho que "los niños y las niñas se cuidan solos". Dos años pidiendo esta medida urgente y oídos sordos. Llevamos más de 300.000 firmas en 2020 a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y no se ha hecho nada al respecto. Ahora que la sexta ola está estallando en miles de casos de este tipo, mi bandeja de entrada está colapsada con la misma pregunta desesperada:

¿Qué puedo hacer?

Todas las familias queríamos y exigíamos una vuelta al colegio presencial porque el derecho a la educación es prioritario y ya hemos comprobado cómo afecta el "telecolegio" a la salud mental de los niños, cómo amplía la brecha digital y cómo impide conciliar a muchas madres y padres, sobre todo madres. Porque según los últimos datos que acaba de publicar el Ministerio de Igualdad: "en el primer trimestre de 2021 el 85% de las personas que dejaron su empleo de manera temporal para cuidar de sus hijas o hijos fueron mujeres". Este dato continúa en el texto publicado con una gran verdad: "detrás de las tareas invisibles de cuidados, hay una persona que cuida y merece ser cuidada". Este año tenemos un propósito en la Asociación Yo no renuncio y es precisamente que se reconozca social y económicamente la maternidad.

Pero, con todo mi respeto al Ministerio de Igualdad, organismo que veo fundamental que exista y trabaje porque la igualdad no sea un espejismo, publicar estos datos en estos momentos, coincidiendo con la situación que estamos viviendo las familias me parece insultante porque ahora mismo miles de familias no saben qué hacer cuando su hijo o su hija está confinado por contacto estrecho con un positivo o está contagiado por covid. ¡No saben qué hacer porque no pueden hacer nada! Tienen que trabajar. Así que como opciones les quedan: dejarles con las abuelas, que son colectivo de alto riesgo en esta pandemia, o mandarlos al colegio y "sálvese quien pueda".

¿Son conscientes de lo que se está viviendo en los hogares españoles? Los mismos que pagan de su bolsillo los tests de antígenos para salir de dudas (aunque no sean fiables si dan negativo) o para sentirse menos culpables porque a estas alturas parece que todo lo estamos haciendo mal. Ustedes piden responsabilidad, pero no asumen SU responsabilidad. Una de ellas era garantizar la seguridad en la vuelta al colegio y ¿qué han hecho? Recomendar "ventilar más las aulas".

Así que volvamos a la pregunta de antes: "¿Qué puedo hacer?"

Te cuento:

Puedes encomendarte a la buena voluntad de tu jefe o jefa para que si usan la empatía y tu puesto lo permite puedan facilitarte el teletrabajo o concederte días de vacaciones, si cuentan con recursos. Espera, también puede pasar algo más, que tu médico de familia se salte las normas y te de una baja por enfermedad.

Hay empresas que están apoyando a sus trabajadores como pueden, pero no nos olvidemos de que muchas de las pymes están sobreviviendo, con el agua al cuello, a este dichoso virus. Y por su parte, hay sanitarios y sanitarias que no pueden entender que las Administraciones Públicas no hayan puesto recursos y medidas para que las familias puedan ejercer su derecho a cuidar.

Ya se me olvidaba otra vez. Sí, perdón. El plan Me Cuida, aunque a estas alturas prefiero llamarle "Plan Me Descuida". Puedes acogerte al plan Me Cuida y pedir una reducción de jornada hasta el 100% con la consiguiente pérdida salarial. Magnífico, ¿verdad?

Pues eso y luego me dicen que esto no es "el show de la pandemia" más delirante jamás visto.

Ministerio de Igualdad si de verdad se toman en serio los cuidados, su plan Corresponsable lo primero que debería hacer es pedir el apoyo a los ministerios competentes y aprobar las bajas laborales o permisos retribuidos para poder cuidar. Porque si no, ese 85% seguirá subiendo y las mujeres, como siempre, seremos las grandes perjudicadas, alejándonos de la igualdad soñada.

Por favor, tomemos medidas urgentes para asegurar ese derecho a cuidar y ser cuidada o cuidado del que hablan. Menos datos y más medidas.