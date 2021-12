Las familias alzan la voz. La Asociación Yo No Renuncio, del Club de Malasmadres, ha lanzado una llamada al Gobierno para que imponga el teletrabajo en todos los casos en que sea posible y apruebe las bajas laborales para las madres o padres de menores contagiados por COVID-19.

Asimismo, subrayan la necesidad de tomar todas las medidas necesarias para evitar el retraso en el reinicio del curso escolar o el cierre de los centros educativos, trasladando así, a su juicio, "la voz de miles de familias que temen que esta ola de ómicron castigue, una vez más, a los más pequeños, y perjudique la conciliación de padres y madres de toda España".

"¿En qué momento hemos aceptado que nuestros niños y nuestras niñas sean INVISIBLES, sean ciudadanos y ciudadanas de segunda y no tengan derecho a ser cuidados? El abandono que estamos sufriendo la familias clama al cielo. La falta de medidas de conciliación para poder cuidar a nuestros hijos e hijas cuando están contagiados o tienen que hacer cuarentenas preventivas es una GRAN injusticia. No podemos quedarnos calladas. Tenemos que unirnos y exigir apoyo. Porque es una responsabilidad social y los niños y las niñas NO se cuidan solos", publican.

Y lanzan una campaña en redes sociales con los hashtags #LosNiñosNoSeCuidanSolos y #LasNiñasNoSeCuidanSolas a la que piden unirse aquí. En este sentido, recuerdan que desde el comienzo de la pandemia han venido denunciando la difícil situación que atraviesan las familias, "a las que no se les ha prestado ningún tipo de ayuda para poder conciliar".

"Hemos pedido reiteradamente las bajas laborales para el padre o la madre de un menor positivo, y no se ha aceptado. Hemos pasado una o varias cuarentenas preventivas, atendiendo a nuestros hijos e hijas en casa, renunciando a nuestro trabajo, ya sea a través de vacaciones o de días sin sueldo", explica la presidenta de la Asociación Yo No Renuncio y fundadora del Club de Malasmadres, Laura Baena.

De esta manera, la asociación considera que un posible cierre de los colegios sería una catástrofe para todas las familias españolas, "ya que el colegio es, lamentablemente, la única fórmula para conciliar en España", por lo que denunció que no se estén tomando medidas fundamentales para evitar la expansión del virus, como el teletrabajo obligatorio.

Además del teletrabajo, la asociación recuerda que ha venido demandando (a través de su campaña 'Esto no es Conciliar') medidas a favor de las familias, como las citadas bajas laborales; la adaptación de jornada o su reducción sin pérdida salarial; o la ayuda retributiva para la contratación de personal en aquellas familias en las que los adultos trabajan fuera del hogar. Y es que según el estudio 'Yo No Renuncio', casi una de cada cuatro mujeres españolas (22%) ha renunciado a todo o parte de su trabajo durante el último año para cuidar de sus hijos.