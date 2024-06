No tengo datos (fiables), pero sí muchas encuestas en stories, con nocturnidad y alevosía, que me permiten confirmar y confirmo que "las madres prefieren bombonsito a una noche de pasión". No lo he preguntado ni una ni dos veces, sino incontables veces en estos diez años de comunidad de Malasmadres. Y los resultados no cambian.

Si a una madre le das estas dos opciones, chocolate y sexo, va a elegir siempre la del placer dulce, que no el sexo. Las madres eligen dormir antes que salir de fiesta. Y las madres eligen chocolate antes que sexo. Esta es la realidad que confiesan en stories, de manera anónima, pero también en los grupos de Whatsapp cuando, entre risas, alguna levanta la mano y se desahoga contando lo agotada que está para tener relaciones, semana tras semana. O cuando en los eventos, les pido que levanten la mano si tuvieron sexo con la pareja en la última semana.

¿Qué está pasando? ¿Habremos hecho las madres una promesa a lo Lenny Kravitz? El muchacho lleva nueve años de celibato voluntario. Pero nada más lejos de la realidad. Porque este señor de 60 años, aunque parezca un chaval, hizo esta promesa, alejándose de la promiscuidad de años pasados y prometiendo fidelidad a sus parejas; y como ahora no tiene pareja, pues él cumple con su creencia. Yo aún estoy flipando de cómo cantaba y bailaba en Wembley, de esa piel y ese cuerpazo con su edad, ¿será el celibato su secreto? ¿Tendrá el mismo pacto Brad Pitt? Se me agolpan las preguntas sin respuesta. El caso, que me despisto, las madres no hemos hecho ninguna promesa, las madres estamos AGOTADAS. Y cuando una está agotada y llega la noche, la libido está en el subsuelo. Y cuando al día siguiente ocurre lo mismo, ya llega un momento que se convierte en rutina y como hábito pues es difícil de cambiarlo.

Poca broma porque si los primeros años de crianza colechas… mal vamos. Los siguientes años, vives con el miedo en el cuerpo de que aparezcan. Y eso unido al agotamiento, el estrés, la falta de tiempo y la carga mental pues el combo perfecto para que las ganas se esfumen. Yo he googleado para investigar sobre el tema y daros información fiable y, entre todos los titulares, que son infinitos, me he detenido en este titular:

"¿Cuántas veces debes hacer el amor para ser feliz?", buscando la respuesta definitiva.

Entré en el artículo con miedo, pensado "verás, a eso no llega nadie". Pues oye, que no estamos tan mal Malasmadres. Os cuento. Los estudiosos de Canadá, concretamente, de la Universidad de Toronto determinaron que tener más relaciones durante la semana no determina mayor felicidad, es decir, no es más feliz la persona que lo hace dos veces a la semana que la que lo hace una vez a la semana. "Los beneficios para la relación van creciendo conforme crece la frecuencia, pero se estancan cuando el número de relaciones sexuales es de una a la semana".

Claro que el estudio también resalta que además del sexo hay otros temas importantes para mantener la conexión de la pareja, así que, entre el sexo, la comunicación, la educación, el trabajo, los deberes, la crianza, la carga mental, las cenas, la no conciliación, la familia, las amigas, el deporte, el dormir…, os digo algo: el amor propio está demasiado infravalorado. Bombonsito y para delante.

Vendrán tiempos mejores, feliz semana queridas. Mucho amor, del que cada una elija.