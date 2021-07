Ahora que la vacunación está avanzando, y después de todo lo que el mundo ha estado pasando durante esta pandemia, había ganas de fútbol y de Eurocopa. Y si, además, España consigue llegar a semifinales, mucho mejor y muchas más ganas de disfrutar de ver el deporte rey de este país y nuestro continente.

Es innegable que “ver el fútbol” es un acto social. Ya sea en casa solo, con la familia, en la pena o en cualquiera de los bares que vertebran este país futbolero, no nos limitamos a observar y disfrutar. Nos gusta beber y comer mientras tanto. Ya sea por ansiedad, ya sea para celebrar. Y eso, queremos o no, pasa factura.

¿Cuánto engorda ver el fútbol?

Esta pregunta me recuerda a un estudio del pasado mundial de fútbol que determinó que ver una competición de este estilo, ya sea mundial o europea, acaba pudiendo hacer que cojamos hasta 5 kilos. Y es que parece que el fútbol deja “fuera de juego” a nuestros hábitos alimenticios durante lo que suele durar la competición.

¿Quién está detrás de estos kilos? Los nervios y la ansiedad. El mayor riesgo que puede correr nuestro cuerpo durante un partido de fútbol viene dado por el estrés emocional, el cual va creciendo a medida que los minutos del contador aumenta. Además, si nuestro equipo va perdiendo, parece ser que es peor porque ese estrés es negativo y lo compensamos con comida y bebida.

No solamente podemos echar la culpa a los nervios. También a la distracción que supone ver algo en la tele mientras comemos. Según la autora de una de las investigaciones, Lean Birch, de la Universidad de Pennsylvania, el problema radica en que en ese momento comemos sin darnos cuenta ni de los sabores, y mucho menos de las cantidades.

Y, como hemos dicho, la cosa se complica si nuestro equipo pierde, ya que, según un estudio de científicos franceses, las personas consumimos casi un quinto más de calorías si nuestro equipo pierde, fundamentalmente aportadas por grasas saturadas y azúcares.

¿Cuántas calorías podemos comer durante un partido de fútbol?

Evidentemente, todo depende de qué nos pongamos delante de la televisión. Pero reconozcamos que nos gusta disfrutar y que las opciones que elegimos son más de tipo “festín” para que la experiencia de ver jugar a la selección española sea redonda. Quién más y quien menos aprovecha para darse un capricho y encargar unas pizzas o unas hamburguesas, así como para tomarse una “cervecita”.

¿Qué puede significar estos 90 minutos? Que, si no controlamos, podamos consumir todas las calorías de un día en lo que dura el encuentro de 'La Roja':

2 cervezas (350 ml): 300 kcal

1 refresco (330 ml): 130 kcal

100 g patatas fritas: 530 kcal

100 g frutos secos: 500 kcal

1 hamburguesa con queso: 650 kcal

1 combinado con alcohol: 300 kcal

TOTAL: 2.410 kcal por partido

¿Cuántas calorías extra supone la Eurocopa?

Parece que los nutricionistas no nos cansamos de decir siempre lo mismo: los “excesos”, de vez en cuando, no pasa nada. Y no se trata de no disfrutar de este momento. Pero no es lo mismo descontrolarse a disfrutar de forma controlada, evitando lo que de verdad no es necesario o prescindible. Incluso siendo conscientes de qué estamos consumiendo para que no se nos dispare la “cuenta” de las calorías.

El problema es que este exceso lo hacemos con todos y cada uno de los partidos que se disputan en la competición. Y ni siquiera en ese extremo: que cada vez que juegue nuestra selección nos demos un festín de grasas, azúcares y productos ultraprocesados y refinados. Porque, este hábito, va a contribuir, y mucho al resultado en kilos y salud

¿Cuántas calorías podemos ir acumulando? Mira el cálculo según nuestra selección se va clasificando, suponiendo que hemos empezado a seguirla desde los partidos amistosos:

Octavos de final : + 10.000 kcal

: + 10.000 kcal Cuartos de final : + 12.500 kcal

: + 12.500 kcal Semifinales : + 15.000 kcal

: + 15.000 kcal Final Eurocopa: + 17.500 kcal

Si España llega a la final y lo celebramos en cada ronda que supera, podemos llegar a tener un exceso de 17.500 kcal. ¿Nos sorprenden ahora los hasta 5 kilos extra que podemos coger por ver el fútbol?

Por eso, combinar el disfrutar con la consciencia de lo que estamos comiendo mientras vemos nuestro deporte favorito es siempre la combinación ganadora. Y aquí, para saber qué comer, todo este blog está pensado para que cada uno pueda buscar sus opciones favoritas. Pero algo tiene que quedar claro, no hablo de comer zanahorias y hummus todos los partidos, pero tampoco siempre pizza. Nada nuevo en lo que a buenos hábitos se refiere.