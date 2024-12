Me toca los cojones que esta señora viva del cuento como investigadora. No eres científica, eres una periodistucha con cara de mula. Devorar tiene que devorar, porque dientes tampoco le faltan. A esta le han dado un programa en televisión por saber comerse los nabos enteros. No te llames divulgadora ni uses tu doctorado como justificante científico, llámate mejor influencer. No descarto que ella estuviera tomando notas entre las pelotas de Ábalos. Puta escoria. Se nota que eres votante del PP, así que dejo de seguirte. Estás a sueldo de las petroleras. La pillaron en casa contando billetes de la Xunta. Te pagan los del vidrio. Te paga la industria del plástico. ¿Te pagan los del hormigón para decir esas memeces? Pseudodivulgadora científica. Retardista. Deborahplásticos. Deborahcelulosa. Una divulgadora a sueldo de los lobbies industriales. Vendida. Corrupta. Miserable. Divulgadora del PP. Roja de mierda. Facha. Divulgadora del PSOE. Otra zorra científica del Perro Sánchez. La amiguita de Feijoo. Divulgadora del BOE. Charlatana. Otra socialista hija de puta. Indocumentada. Satanista. Ultracatólica. Esta pseudodivulgadora se preocupa mucho más por pintar las ideas de sus padrinos políticos con una pátina científica que de hacer buena ciencia. No queremos gente que simpatiza con la ultraderecha en programas de ciencia. Ha hecho una tesis sobre la química de los plastidecor. Ella no entiende eso de conflicto de intereses, su mayor interés es el interés pecuniario, no difundir la ciencia. Esta mujer ha hecho su imagen siguiendo el manual de marketing de los periódicos: ten muchas opiniones basura. Eres una divulgadora de los intereses del PP de Galicia. Un ser de luz que nos manda comer microplásticos y beber agua de celulosa en nombre de la ciencia. Experta en todo. Retrasada. Mentirosa mercenaria al servicio de la industria. Científica a sueldo del gran capital. Te pagan por alabar los plásticos. Payasa. Ni es científica, ni sabe de ciencia, ni de periodismo, ni de divulgación, ni de la misma vida, y además se le han descubierto multitud de conflictos de interés. Señora que cobra de lobbies y lleva años diciendo que es científica sin serlo. A ti te regalaron el doctorado. ¿Pero esta no era experta en cremitas o algo así? Biologicista. Terfa. Woke. Inútil con padrino. No es inútil, es que se vende al mejor postor. Sabe perfectamente la burrada que está diciendo pero carece de cualquier principio de moral o integridad ética. Si yo fuera tú me iría a currar de cajera al Lidl o al Mercadona para intentar recuperar algo de dignidad. Palurda. Crean un premio solo para ti por hacerles la rosca. Se nota que es propaganda de cierta ideología. Voy a averiguar hasta el número de pelos que tienes en el coño. Para atarte una soga y arrastrarte por la A7 hasta Gibraleón. Deborah García Bello, si crees que te acoso, te invito a que lo denuncies en la policía. Menuda hostia te daba. Pepera asquerosa. Otra tonta útil para seguir envenenando a la población mediante tóxicos. Cierra el orto, nazi. Aparte de ser un callo malayo eres una grandísima hija de puta. A ti te pagan las farmacéuticas. Nazi. Habló de putas la tacones. Eso no es divulgar, es hacer propaganda. No quiero que suene a que estoy aleccionando a una experta en materiales, digo en mascarillas, digo en medioambiente. ¿No te da vergüenza el ridículo que haces cada vez que dices que los pellets no son tóxicos? Conviene escuchar a los expertos en ecología más que a los portavoces de la industria del plástico. Iluminada. Que esta mujer siga cobrando como divulgadora de la televisión pública es una auténtica vergüenza. Tus conflictos de interés te alejan del rigor científico. Deborahpollas. Eres fea de cojones. Lo único que te sobresalen son los piños. Cuñada. Hace mierda pero todos se la rifan. Es la VOX de la divulgación. Cuñada de la ciencia. La dientes de caballo. Soberbia. Ciencia no es precisamente lo que difundes, sino oficialismo político. Magufa. Burra. Menuda chupapollas deborahciencia, trabajando los papers con rodillera. Le falta seguridad en sí misma probablemente porque le falta sustento científico. Por cerdas provacunas como tú están muriendo niños. Gorda. Con esa boca puedes convencerme de otra forma. Rata. Mierda enorme, mentirosa sin dignidad. Estas nuevas divulgadoras científicas lo que hacen es leer el Muy Interesante en la peluquería. Zorra vendida. Cuánto te pagan por contribuir al genocidio. Te han sacado guapa porque lista mucho no eres. Deborah, como es de izquierdas y por eso es mejor persona, nos miente por nuestro bien. Tienes una hostia con la mano abierta. O tienes Alzheimer o mientes consciente y deliberadamente. Esta mujer despierta todos mis deseos de todo lo malo. Estás haciendo el ridículo. Cómete un plato sopero de pellets y cállanos a todos la puta boca, Deborah. Te comportas como una niña pequeña. Deborah sigue defendiendo a quien le paga. La carrera de química te tocó en la feria. Estúpida. Este tuit tuyo denota una falta de luces que ni Ayuso. Miss Polietileno. Hay que estar bien pagado para salir en defensa de las centrales nucleares. Quiere sentar cátedra sin entender del tema. Lambebotas. Guarra. Deborahyegua. Cada día das más asco. Más tonta que un bocado en la polla. Métete la mascarilla y el pago por los servicios prestados hasta lo más profundo del culo, experta. No hay conflicto de interés en que Deborah no defienda a quien le paga. Has hecho publicidad engañosa para inocularse eso que llaman vacunas y ha habido muertes por tu culpa. Deborahpellets. Debolgadora de la siensia. Investigadora de materiales, pero es experta en mascarillas, en medioambiente y en lo que le echen. Evidencia científica tu coño. Fuente: Miami me lo confirmó. Ponte tú el bozal y tápate esa cara. Cállate. Muérete.

Más de la mitad de los investigadores que comunican sobre ciencia en los medios admite haber sufrido ataques según un estudio realizado recientemente en España. Los insultos (30,38 %), los comentarios sobre la capacidad profesional (28,69 %) y sobre la integridad profesional (17,72 %) son los ataques más prevalentes. Este porcentaje aumenta al 53,33 % de los científicos que comunican sobre cambio climático y al 74,19 % de quienes comunicaron sobre covid-19.

Esta es una selección de comentarios reales que he recibido en las redes sociales. No son comentarios de cuentas anónimas, sino de personas con nombre y apellidos. Varios de ellos son de personas con cierta notoriedad (políticos, cargos públicos, periodistas, funcionarios…). Algunos además han promovido y se han hecho eco del estudio, mostrándose públicamente muy indignados con el maltrato a los científicos en los medios de comunicación, no sé si en un ejercicio de hipocresía o de inconsciencia.