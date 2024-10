Una sonrisa burlona del destino ha hecho que el Txapote que se hizo protagonista en la campaña electoral por el infecto lema del PP contra Pedro Sánchez haya vuelto para demostrar que la derecha española está más pendiente de hiperventilar que de leer y hacer su trabajo. De forma paradójica al final han sido Abascal y Feijóo los que han botado a Txapote de la cárcel votando a favor de una normativa que ahora dicen no haberse estudiado bien cuando menos, o acusando al Gobierno de haberles engañado cuando más. No se dan cuenta de lo poco que dice de ellos poder pasarles por la cara una norma tan sensible para que voten en contra de su voluntad. Pobreticos.

No voy a perder tiempo explicando a la derecha que la transposición de la Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo, de 24 de julio de 2008 es de obligado cumplimiento y que no debiera haber más debate sobre la equiparación de penas con una adaptación de la Ley Orgánica 7/2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales. Resumiendo mucho, lo que se hace es que un condenado no puede cumplir dos veces la misma pena en dos países de la UE y para ello se elimina la disposición adicional única de la LO 7/2014 que decía que esta medida era discrecional y no podía aplicarse a los condenados antes de agosto de 2010. Obviamente cumplir la ley tiene consecuencias que a nadie le gustan y en un país garantista hay que aceptar que quien cumple su pena salga a la calle. No hay más debate al respecto y no es necesario desperdiciar energía intentado que la reacción comprenda los estándares básicos de la democracia. Quien no quiera que alguien salga nunca de la cárcel que proponga y apruebe la cadena perpetua y se debate. Pero hasta entonces los criminales más abyectos cumplen sus penas y salen de la cárcel, y eso es lo que hace la transposición de la normativa de la UE.

Pero claro, la pataleta del PP y VOX está siendo memorable y más aún sabiendo que ellos la votaron a favor. Es momento de burlarse de la ineptitud patricia de quien se cree por encima de los demás. Solo con imaginar cómo estará el ego de la marquesa de Casa Fuerte sabiendo que ha sido la comisión de Justicia, de la que ella forma parte, la responsable de la pifia, da motivos para sonreír y celebrar. Los soberbios que presumen de preparación exclusiva y elitista luego no son capaces de votar a favor de aquello en lo que creen, como sigan así lo que va a traer la revolución socialista es la endogamia de las elites reaccionarias. Rejoice!, como dirían los aficionados del Liverpool tras la muerte de Margaret Thatcher.

Nadie ha engañado al PP o a VOX. Votaron a favor porque no sabían lo que suponía, de eso no tiene nadie la culpa, pero eso no significa que no votaran a favor conociendo la enmienda hasta el límite de su entendimiento. Decir, como hacen los palmeros de la derecha, que la enmienda de Sumar es de tapadillo y que se la han colado a la derecha es tratar de ignorantes a los ciudadanos. De hecho, en la comisión de Justicia del 10 de septiembre de 2024 en la que se llevaron a pleno las resoluciones el diputado del PP, José Manuel Velasco de Retamosa, argumentó que la transposición se refería a una norma muy sencilla que facilitaría la vida de los ciudadanos de la UE y de la Justicia española y echó en cara al Gobierno que al tratarse de una norma tan sencilla no la hubiera propuesto en tiempo y forma en 2022, que era cuando tenía que haberse hecho. No solo votó a favor sabiendo lo que votaba, sino que achacó al Gobierno no haber traído la norma mucho antes. Es una lástima, si lo hubieran hecho habríamos tenido este espectáculo mucho antes e igual nos ahorramos el "que te vote Txapote" para ahorrarse el ridículo.

La política de tierra quemada del PP ya alcanza hasta a su propia incompetencia. Feijóo está dispuesto a hacer escarnio de la incapacidad de su grupo para comprender los textos legislativos, lo hace con la única intención de volver a arrastrar por el fango el dolor que provocó ETA con tal de poder sacar beneficio y ocultar la necedad de su actuación parlamentaria y su propia vergüenza ante lo que han votado. Si Txapote hubiera podido habría votado a Feijóo porque no hay mejor adversario que uno tan inepto.