Los periodistas solemos trasladar la opinión que tenemos sobre un candidato a sus votantes y de manera generalizada caricaturizamos a la gente que apoya a una formación que despreciamos, suele ser un error propio de quien no se preocupa en escuchar a quien ha decidido por múltiples razones dar apoyo a un candidato. Las motivaciones y las razones son siempre multicausales y pueden ser contradictorias. ¿Por qué han votado a Alvise? Pues ellos nos lo cuentan, ellos, porque todos los que han respondido son hombres. N.M contestó a mi correo con un escueto "tonto". Fue la única respuesta que recibí fuera del respeto general que hubo en los mensajes y las conversaciones telefónicas que mantuve con varios de los votantes que contestaron.

M.S es de Girona y, tras escribirme un correo en el que de manera somera apunta las razones por las que ha votado a Se Acabó La Fiesta, accede a hablar por teléfono conmigo. Es un hombre de mediana edad y auxiliar sanitario, su discurso y sus preocupaciones no son las que se podrían pensar en un votante de un personaje como Alvise. Para M.S el problema fundamental que le ha llevado a votar a Alvise es la inflación, se declara escandalizado por las declaraciones del ministro de Economía que dice que la gente está desinformada sobre los temas económicas cuando al ir al supermercado con 100 € no puedes comprar nada. M.S se declara harto de quien no pisa la calle y no sabe los problemas reales de la gente, además, considera que su voto es de protesta, y que no sabe si en unas generales votaría a Alvise, porque su principal prioridad es siempre un voto pragmático y por eso votó a Salvador Illa en las elecciones autonómicas y ha llegado a votor a Junts en las municipales. M.S declara que votó a Illa porque por encima de todo quería que se terminara el gobierno independentista. Otra de las motivaciones que ha tenido a la hora de dar su apoyo a SALF es acabar con la "chusma globalista". Preguntado por teléfono sobre qué quiere decir con esta expresión se refiere de manera específica a los problemas de la agricultura nacional ya que cree que habría que dar preferencia a la producción autóctona. M.S cree que hay que pagar impuestos, que son imprescindibles, pero siente que no se usan de manera adecuada con listas de espera sanitarias cada vez más largas. Además, otro de los problemas que cree prioritario es abordar las situaciones de conflicto que se dan con los inmigrantes musulmanes, cree que no tienen interés por integrarse al contrario que hacen los inmigrantes subsaharianos.

J.R se dedica al marketing digital, vive en Madrid, tiene estudios universitarios y poco más de 30 años. Rechaza la etiqueta de exvotante de VOX porque nunca los votó ni los votaría, afirma que ha votado a PSOE y Podemos pero siente una gran desilusión con la situación actual del Gobierno y la política en general. La inflación es uno de los motivos principales por los que considera que hay que dar un voto de castigo ya que España es uno de los países donde mayor pérdida de poder adquisitivo se ha producido. J.R no ve normal que estando como está el precio de la vivienda no se tomen medidas drásticas. J.R reconoce que el discurso de Se Acabó la Fiesta puede parecer radical, pero cree que un cambio drástico puede ser beneficioso para la política de nuestro país. Otro de los motivos por los que se ha decidido por SALF es el silencio mediático sobre la candidatura de Alvise: "Esto me hace pensar que están proponiendo algo que podría sacudir el sistema actual de una manera necesaria"

I.V cuenta que estuvo trabajando de peón forestal para su ayuntamiento durante diez meses y que es uno de esos que engrosó el dato de nuevas altas de la Seguridad Social pero que, tras acabársele el contrato, tuvo que pedir el Ingreso Mínimo Vital porque su situación económica es "paupérrima", pero se lo denegaron. Su explicación sobre por qué votó a Alvise es escueta: "Porque si el fulano reparte su sueldo ya tengo las mismas opciones de que me toque como de que me ayude "el Gobierno del progreso". "J.J.M sí reconoce que era votante de VOX aunque se declara "ni de derechas ni de izquierdas", pero se declara desencantado de todos los partidos: "Son igual de ratas y mentirosos y no me parece que ninguno se merezca el poder del Gobierno de España."

Desde un correo anónimo me escribe un votante del PP que siempre lo ha sido y que volverá a votar al PP en las elecciones generales presente a quien presente: "Soy plenamente consciente de que Alvise es un cantamañanas y un farsante. No soy ingenuo. Sería un error asumir que el problema es el bajo nivel cultural del votante o la falta de información. En mi caso, tengo estudios universitarios, un máster y soy oyente habitual de la Cadena SER". Explica de manera pormenorizada su decisión como un "voto antisistema, tocar los cojones, por hablar claro". El votante de SALF explica las contradicciones propias de cualquier construcción ideológica personal: "Me considero de derechas, aunque en lo social, mis posturas se alinean más con el PSOE (soy ateo, antitaurino, republicano, proaborto y a favor de la eutanasia). Sin embargo, hay aspectos de su ideología que me impiden votarles jamás. La mayor discrepancia que tengo es con el modelo territorial del Estado. Hace unos años era centralista, pero actualmente apoyo la idea de un estado federal. ¿Qué hubiera sido de Madrid sin Ayuso y con Sánchez al mando? Mi voto es una forma de reflejar mi rechazo al actual sistema de Comunidades Autónomas, especialmente al federalismo asimétrico que defiende el PSOE, un modelo profundamente desigual. Otra causa de discordia es su programa económico. Para mí, el valor supremo es la libertad, en todos los aspectos de la vida. Jamás votaré a un partido intervencionista, por muy buenas que sean sus intenciones. Este es el mismo motivo por el que no votaría a VOX y su programa antisocial".

A.G deja claro que su principal motivo es la percepción que tiene sobre inmigración e inseguridad ya que las ve muy conectadas y cree que Alvise es el único que une el aumento de la inmigración con los robos y agresiones. Además, cree que es innegable que los inmigrantes reciben ayudas a las que no tiene acceso, aunque reconoce que es posible que no las reciban por ser inmigrantes pero sí por tener menos ingresos. En sus explicaciones se traslada que es un problema de percepción, porque reconoce que, pese a no haberlo experimentado en su círculo cercano, cree que los datos de violencia sexual han aumentado por la presencia de inmigrantes. A.G reconoce haber votado a Ciudadanos y VOX, pero cree que el partido de Abascal es un partido de pijos que habla de cosas como la amnistía que a él no le importan nada, además, considera estar a favor de derechos como el aborto y los derechos del colectivo LGTBI.

P.R deja claro que no cree que Alvise vaya a solucionar ni uno solo de los problemas que cree que tiene nuestro país. Lo ha votado como un agitador que haga espabilar a los políticos de nuestro país porque reconoce tener un hartazgo que lo hace autodefinirse como antisistema. Pero aclara: "No tengo especial interés en que construya una mega cárcel y que meta a Pedro Sánchez en ella". Una de las motivaciones generales de los votantes de Alvise es la inmigración que dicen que no se integra en nuestra sociedad. "Estoy en contra de la inmigración descontrolada, y no porque me lo diga ningún político, sino porque leo la prensa internacional y puedo ver lo que ha pasado en los países de nuestro entorno. España siempre ha ido varios pasos por detrás del resto de Europa, y no hay ningún motivo para pensar que en España no va a pasar lo mismo (Mocro Maffia, la situación en zonas de Suecia, Francia, etc)".

P.R hace una similitud del partido de Alvise con Podemos: "Lo comparo un poco con la irrupción de Podemos. Fue un soplo de aire fresco para mí por el hecho de que iban a cambiar las cosas y, por eso, aunque no compartía parte de su ideología, me alegraba de su aparición. Porque para mí la ideología no cambia mucho, pero sí lo hacen las prioridades. Yo lo comparo un poco con el triaje en el ámbito sanitario, en el que tienes que priorizar a que problema le das más importancia y cuál puede esperar y, en función de eso, eliges a quien votas".

Fan W. escribe un correo con sus motivos advirtiendo que es de derechas pero que el PP es hipócrita y VOX crea odio con sus discursos, en cambio Alvise es transparente y cumple con lo que dice y cree que España necesita un cambio en la manera de hacer política. Fan W. Aclara que no no es una persona radical pero sí de ideas claras y ve una país a la deriva. Para terminar acaba con una frase que creo que es indicativa de uno de los grandes problemas de la sociedad, la grieta que nos separa y que impide entendernos. Fan se dirige a mí para darme su opinión:

"Y una última cosa, me caes mal pero esto de dejar que la gente se explique está muy bien. En vez de insultar y despreciar a la gente creo que la gente debería preguntarse por qué pasan las cosas. Y si la izquierda en Europa está de capa caída, además de su mal enfoque económico (por eso soy de derechas) es por toda la ideología que nos intentáis meter en la cabeza...Y eso cansa".

No es necesario estar de acuerdo en las explicaciones de los votantes de SALF para aprender de sus respuestas y comprender cuáles son las razones que explican el auge de una formación como la de Alvise.